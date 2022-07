La nuova Ferrari elettrica di Fedez: come è fatta e quanto costa l’auto del cantante Fedez han acquistato una Ferrari “elettrica”. Chiara Ferragni ha testimoniato sui social la prima volta del marito alla guida del gioiellino (che costa oltre 400 mila euro).

A cura di Giusy Dente

Casa nuova e macchina nuova: è tempo di novità e acquisti importanti per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono in procinto di trasferirsi: l'influencer ha messo in vendita la casa di Los Angeles e lei il marito lasceranno l'abitazione occupata negli ultimi anni. Coi due figli si sposteranno in un altro appartamento che attualmente è ancora in fase di costruzione, rimanendo in zona City Life. Per recarsi al cantiere i due hanno viaggiato sulla nuova macchina di Fedez, una vettura per pochi, non una qualsiasi: una Ferrari "elettrica".

Fedez acquista una Ferrari

Fedez ha acquistato una Ferrari "elettrica": per inaugurarla, l'ha utilizzata per recarsi sul cantiere della nuova casa, dove presto andrà ad abitare con moglie e figli. "Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla" ha esordito Chiara Ferragni nelle Instagram Stories, testimoniando poi le emozioni (e anche qualche piccola difficoltà) del rapper alla guida. Non sono mancati sia attimi di spavento che momenti di ilarità.

in foto: Ferrari SF90 Stradale

Che vettura ha acquistato Fedez

Ferrari ha incrementato la produzione di auto elettriche e il progetto è di intensificare ulteriormente il loro numero (e i relativi margini di profitto) entro il 2026. Per quella data, il 60% delle Ferrari saranno elettriche o ibride e il 40% con motori a combustione interna (alimentati con carburanti sostenibili). Il nuovo AD Benedetto Vigna ha molto a cuore la mobilità ecologica e non inquinante, che traghetterà l'azienda in una nuova era.

La prima Ferrari completamente elettrica a zero emissioni e costruita con materiali ecosostenibili uscirà nel 2025. Quella acquistata e guidata da Fedez sembrerebbe essere la Ferrari ibrida plug-in del marchio del cavallino, la SF90 Stradale che costa 427.930 euro. Non è elettrica al 100%, ma possiede una piccola batteria capace di accumulare energia per alimentare i tre motori elettrici. In questo modo non ci sono emissioni inquinanti. Tutto questo, con la potenza di 1000 cavalli.