La Ferrari Roma di Fedez non sarebbe la prima in Italia, un imprenditore: “Ce l’ho da gennaio”

Fedez non è il primo a essersi regalato una Ferrari Roma Spider. Almeno stando alle parole di un imprenditore e food blogger, tale Federico Dotto, padovano, amante di vini, viaggi e macchine sportive e veloci. Come è noto, il rapper qualche giorno fa aveva mostrato orgoglioso il suo nuovo acquisto insieme a suo padre Franco: "È la prima consegnata in Italia", aveva detto con grande orgoglio. Federico Dotto, che non ha tutti i follower del rapper, ha però un discreto seguito che gli ha fatto notare "il refuso" ed è intervenuto: "Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…"

Le parole dell'imprenditore

Il mistero della Ferrari Roma Spider viene svelato da Federico Dotto: "Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…" e a testimonianza c'è un video su Instagram che mostra lo stesso modello consegnatogli a fine gennaio 2024: "Probabilmente è disinformato ed è anche in ritardo di qualche mese". Il Corriere della Sera lo ha contattato per chiedergli di più su questa storia:

Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose.

Quanto costa la Ferrari Roma Spider di Fedez

Ma quanto costa la Ferrari Roma Spider che ha acquistato anche Fedez? La domanda è stata posta proprio all'imprenditore che ha così risposto: "A me è costata 280mila euro, ma può arrivare a costare anche di più". Federico Dotto, a guardare il suo profilo, è amante delle auto di lusso perché non sembra la prima sportiva che si è regalato. In passato, aveva avuto anche una Ferrari California. Sui social, consiglia spesso marche di champagne e di vino, ma soprattutto posti dove andare a mangiare.