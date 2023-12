“Federica Pellegrini non è così bella dal vivo”, la campionessa replica alle critiche sul suo aspetto Federica Pellegrini è stata criticata sui social per la sua bellezza. Un utente, sotto una delle sue ultime foto Instagram, ha scritto: “Vista a Livigno, ne ho viste di più belle”. La campionessa di nuoto, che a breve diventerà mamma, ha risposto all’attacco.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini sta per diventare mamma. Ormai manca sempre meno alla nascita della prima figlia, che aspetta dal marito Matteo Giunta. In attesa del parto, la campionessa olimpica di nuoto sta condividendo sui social numerosi scatti della sua gravidanza, ricevendo però anche alcune critiche. L'ultima quella di un follower, che l'ha attaccata per la sua bellezza, commentando sotto una foto in bianco e nero scattata un anno fa.

Federica Pellegrini risponde a chi la critica per la sua bellezza

Uno degli ultimi post di Federica Pellegrini su Instagram è una foto risalente a un anno fa, che la ritrae in bianco e nero con indosso un maglione natalizio. La futura mamma, che all'epoca non aveva ancora annunciato la gravidanza, posa sorridente davanti all'obbiettivo della macchina fotografica e, come didascalia, scrive: "Un anno fa". Sotto lo scatto sono comparsi diversi commenti da parte dei follower, come chi le augura un sereno Natale, ma anche alcune critiche. In una, in particolare, si legge: "Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle". Si tratta di un attacco al suo aspetto fisico da parte di un utente che l'ha incontrata di persona. Pellegrini ha deciso di rispondere: "E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia", mostrandosi quindi disinteressata al commento riguardante la sua bellezza.

Federica Pellegrini mamma a dicembre: vorrebbe far nascere in acqua la figlia

Manca sempre meno al parto di Federica Pellegrini: la campionessa di nuoto ha fatto sapere che la prima figlia con il marito Matteo Giunta nascerà a dicembre, anche se non ha specificato la data con precisione. Circa una settimana fa, poi, in collegamento con Fiorello a VivaRai2, ha raccontato che vorrebbe far nascere la piccola in acqua. "Sarebbe stupendo, la bimba nasce e fa già il record", aveva ironizzato il noto showman. Pellegrini, però ha qualche paura, anche se non intende rinunciare all'idea: "La vedo un po' più complicata da quello che mi hanno spiegato. La vedo un po' più complessa".