Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il matrimonio è rinviato

A cura di Giulia Turco

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è uno dei più attesi degli ultimi tempi. La Divina, che dopo Tokyo 2021 ha lasciato definitivamente le gare, si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita privata, quello che ha per protagonista il compagno di vita e di sport Matteo Giunta. La proposta di matrimonio è già arrivata, ma i fan della campionessa dovranno attendere ancora qualche tempo per veder sbocciare i fiori d’arancio.

Perché il matrimonio Pellegrini Giunta è rinviato

La coppia è più innamorata che mai e sta iniziando solo ora ad assaporare il tempo che hanno a disposizione al di fuori delle gare. Ancora una volta a far slittare i programmi delle nozze è la pandemia. “Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022”, spiega Federica Pellegrini sulle pagine del settimanale Oggi. “Ci si sposa una volta sola e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”. Per il momento dunque il matrimonio è rinviato di almeno un anno e la coppia per ora continuerà a vivere il loro amore tra le mura della casa a Verona che condividono con i loro fedelissimi cani, per le nozze c’è tempo.

Il desiderio di una grande famiglia

La campionessa d’altronde non vede l’ora di allargare la famiglia. “Adesso che ho finito le competizioni comincerò a vivere”, ha spiegato di recente a Il Giornale. I suoi genitori in particolare non vedrebbero l’ora di avere dei nipotini: “Mamma Cinzia da quattro anni mi batte sull’orologio”, scherza. “Ci ho provato con il cane, poi con due, poi con i cuccioli, ma adesso….”. Un passo alla volta ci sarà il tempo per fare tutto e per dedicarsi a tutto quello che lo sport finora ha lasciato fuori dalla sua vita. “Dovrei anche imparare a cucinare, una delle cose che mi appassiona di meno”.