Ester Glam sposa il compagno Luca Baldacci, le foto della tenera proposta Ester Glam e Luca Balducci diventeranno marito e moglie. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblica su Instagram le foto della proposta di matrimonio, arrivata dopo la nascita dei loro due figli Gabriele e Brando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ester Glam, ex volto di Uomini e Donne, e il suo fidanzato Luca Baldacci diventeranno marito e moglie. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram pubblicando alcuni scatti di quella che è stata una proposta di matrimonio estremamente tenera e che, probabilmente, ricorderà per sempre.

Le foto della proposta di matrimonio

"Da oggi amerò sicuramente di più il Natale" scrive Ester Glam su Instagram, pubblicando uno scatto in cui si vede la sua mano sinistra alla quale brilla un anello. Alla didascalia, poi, aggiunge anche un "sì", a sottolineare che il suo compagno le ha chiesto di diventare sua moglie. Scorrendo le immagini, si capisce come è stata pensata l'intera proposta alla quale hanno partecipato i loro due figli. I piccoli hanno indossato una maglia con su scritto: "Mamma vuoi sposare il nostro papà?", con tanto di sorrisetto complice a condire il tutto. Un momento emozionante, fermato anche nelle foto su Instagram, che incorniciano l'inizio di una nuova fase del loro amore, nato ormai più di sei anni fa.

L'amore con Luca Baldacci

La storia con Luca Baldacci, chef di professione 31enne, è nata poco dopo l'avventura di Ester Glam come corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. I due si sono si sono innamorati follemente l'uno dell'altra e hanno subito messo su famiglia. Nel 2019, infatti, è nato il loro primo figlio Gabriele, mentre nel 2021 Ester ha dato alla luce il piccolo Brando. A inizio di quest'anno, l'ex corteggiatrice aveva annunciato di aver perso i due gemelli che portava in grembo, dopo aver rivelato di essere incita a gennaio. Quanto accaduto è stato difficile da affrontare per Ester e il suo futuro marito che, però, hanno trovato la forza di non abbattersi:

Me lo sentivo un po', non so perché. Sono tranquilla, sapete come la penso. Il dolore c'è ma troviamo sempre il lato positivo. La natura ha fatto il suo corso e non possiamo cambiarla. Poteva succedere tra molto più tempo e sarebbe stato tutto più difficile.