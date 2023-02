L’ex di Uomini e Donne Ester Glam ha perso i gemelli che portava in grembo: “Me lo sentivo” Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha perso i gemelli che portava in grembo: l’annuncio con un post su Instagram. “I loro cuoricini hanno smesso di battere, inutile provare a spiegare il dolore”.

A cura di Gaia Martino

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ester Glam con un post su Instagram ha annunciato di aver perso i gemelli che portava in grembo. Aveva annunciato la terza gravidanza lo scorso gennaio, oggi spiega che "i cuori dei nostri gemellini non ci sono più".

Il post di Ester Glam: "Inutile provare a spiegare il dolore"

Ester Glam con un post su Instagram condiviso nelle ultime ore ha annunciato ai suoi follower di aver perso i gemelli che portava in grembo.

Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini a pieno, come facevamo prima.

Tra le stories ha poi aggiunto: "Me lo sentivo un po', non so perché. Sono tranquilla, sapete come la penso. Il dolore c'è ma troviamo sempre il lato positivo. La natura ha fatto il suo corso e non possiamo cambiarla. Poteva succedere tra molto più tempo e sarebbe stato tutto più difficile. Quindi io dico sempre che è andata bene così".

L'annuncio della terza gravidanza dopo Gabriele e Brando

L'annuncio della terza gravidanza era arrivato a gennaio, "Non trovo altre parole che possano descrivere quello che è capitato nella nostra vita.. Vi dico solo una cosa che mi ha detto una persona a cui voglio molto bene e che mi ha colpito subito: “qualcuno lassù ti ha volto ridare indietro quelli che un tempo avevi perso". E se sarà davvero così , noi ne avremo cura" aveva scritto l'ex corteggiatrice a corredo di un video che mostrava l'ecografia. Ester Glam già in passato, nel dicembre 2020, è stata vittima di un aborto spontaneo.

Dopo l'avventura a Uomini e Donne come corteggiatrice di Paolo Crivellin, Ester Glam ha conosciuto Luca Baldacci, chef di professione, oggi suo compagno e papà dei suoi bambini, Gabriele e Brando. Il primogenito è nato nel 2019, il secondo nel 2021: "È bello semplicemente donarvi amore e prendermi il vostro, respirarlo a pieni polmoni. E’ bello essere la vostra mamma", le parole dell'ex corteggiatrice che su Instagram pubblica spesso fotografie dei suoi figli e della famiglia al completo.