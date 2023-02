“Sei il mio scarto, vergognati”: lite furiosa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne Nella puntata di Uomini e Donne oggi Ida Platano ha litigato furiosamente con Riccardo Guarnieri che dopo aver provocato Alessandro Vicinanza, ha urlato alla sua ex: “Sei il mio scarto, vergognati”. Il faccia a faccia finale: “Non ti azzardare a parlare così”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne in questo pomeriggio di martedì 14 febbraio sono entrati in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il loro ingresso ha scatenato l'ira di Riccardo Guarnieri che, come già rivelato dalle anticipazioni, ha litigato furiosamente con la sua ex.

Lo scontro tra Ida, Alessandro e Riccardo Guarnieri in studio

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno litigato in studio, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, e i toni si sono alzati particolarmente. Il Cavaliere crede che l'amore tra la sua ex e Alessandro Vicinanza sia costruito, "una pagliacciata". L'ex Cavaliere ha così replicato: "Farmi chiamare immaturo da uno che abita ancora con sua madre non lo accetto. Gloria se n’è andata? Ha fatto bene. Non ti permettere di nominare più la mia compagna e di giudicare il suo ruolo di madre sui giornali". "Ora ti prendo a calci in cu*o", la risposta di Guarnieri frenato subito da Maria de Filippi. "Deve venire qui a parlare del suo ex, vieni qui a parlare con Alessandro. Ma chi ti credi di essere?" ha così alzato la voce Riccardo, "Lei non voleva venire" ha sottolineato Maria de Filippi. Ma i toni si sono riaccesi quando il Cavaliere ha ribadito il suo pensiero. "Manchi di rispetto a me, al mio compagno e a mio figlio", la replica di Ida.

Riccardo Guarnieri a Ida Platano: "Vergognati, sei il mio scarto"

"Tu sei il mio scarto, vergognati, hai sputato su 5 anni di storia, vergognati" ha urlato Riccardo Guarnieri infuriato. Così Ida Platano ha continuato rinfacciando le parole del suo ex rilasciate in un'intervista al magazine dedicato al programma. "Sono umile, sono sempre stato umile, non mi credo altezzoso come te" ha urlato Guarnieri prima di dare del "Poveraccio" a Vicinanza. Ida non ci ha visto più, si è alzata e faccia a faccia con il suo ex gli ha urlato contro: "Hai cattiveria e rancore represso. Non sei risolto! Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, irrisolto, sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo". "L'ho sognato per anni di sentire queste cose da te, hai finto un amore che non è mai esistito", le ultime parole di Riccardo prima che Maria richiamasse l'ordine.