Anticipazioni Uomini e Donne: “Maria caccia Biagio, duro scontro tra Alessandro Vicinanza e Riccardo” Venerdì 3 e sabato 4 febbraio hanno registrato le nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio nello studio di Uomini e Donne sono state registrate nuove puntate del dating show. Dalle anticipazioni fornite alla pagina UominieDonneClassicoeOver è emerso che Biagio, Gloria e Carola avrebbero lasciato lo studio. Ospiti del programma inoltre Ida e Alessandro che avrebbero scatenato lo studio rendendosi protagonisti di un'accesa lite con Riccardo: quest'ultimo avrebbe ricevuto una torta in faccia da Tina Cipollari. Ecco le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata registrata venerdì 3 febbraio 2023

Venerdì 3 febbraio nello studio di Uomini e Donne Carola del trono Classico avrebbe lasciato, a quanto pare definitamente, lo studio. Il tronista Federico avrebbe deciso di portare in esterna soltanto Alice, scatenando dunque l'ira dell'altra sua corteggiatrice. "È convinta che la scelta sarà Alice, Federico non sa se andrà a riprendere Carola oppure no", si legge.

Trono Classico anticipazioni (fonte Uominiedonneclassicoeover)

Le anticipazioni riguardanti il Trono Over rivelano che Gloria avrebbe voluto lasciare il programma con Riccardo ma lui si sarebbe rifiutato: "Arrabbiata e delusa, ha lasciato il programma da sola. Lui l'ha abbracciata chiedendole di rimanere". Dopo una discussione la Dama avrebbe salutato tutti e avrebbe abbandonato lo studio.

Anche Biagio avrebbe salutato il dating show: si legge che inizialmente avrebbe voluto lasciare il programma con Gabriella ma alla vista di nuove Dame, avrebbe cambiato idea. "Maria si è lamentata con lui" e dopo una discussione con Tina Cipollari la De Filippi lo avrebbe invitato ad andarsene: "È meglio se va fuori visto che è una persona meravigliosa".

Trono Over Anticipazioni (fonte Uominiedonneclassicoeover)

Le anticipazioni del 4 febbraio

Nello studio di Uomini e Donne il 4 febbraio 2023 non ci sarebbe stata alcuna scelta nel Trono Classico, Federico avrebbe poi confessato che andrà a riprendere Carola. Per quanto riguarda il Trono Over, si sarebbe scatenata un'accesa lite in studio tra Ida e Alessandro, ospiti in studio, e Riccardo Guarnieri. Tina Cipollari avrebbe inoltre lanciato una torta in faccia al Cavaliere che avrebbe accusato Ida di non essere una buona madre.

Biagio sarebbe stato ancora assente in studio, fatto che potrebbe confermare l'addio definitivo. "Non vi aspettate una sfuriata, Maria de Filippi ha semplicemente consigliato al Cavaliere di andarsene". Stando alle anticipazioni anche Claudio Falghera avrebbe abbandonato il programma.