Chi è Claudio Falghera, il Cavaliere di Uomini e Donne che ha suscitato l’interesse di Tina Cipollari Claudio Falghera, Cavaliere di Uomini e Donne, è l’uomo che ha fatto infatuare Tina Cipollari: imprenditore benestante 67enne, possiede numerose proprietà tra case, club e ristoranti. Ha inoltre un titolo nobiliare: “Sono un conte Falghera, di origine veneta”.

A cura di Gaia Martino

Claudio Falghera è entrato a far parte di Uomini e Donne a gennaio 2023 ed ha subito attirato l'attenzione del parterre femminile, anche quella di Tina Cipollari. L'opinionista del dating show, non appena conosciuto il Cavaliere, si è detta sin da subito interessata: non è la prima volta che si invaghita di un corteggiatore. L'ultima volta si innamorò di Kikò Nalli che divenne poi suo marito e padre dei suoi tre figli. La new entry del programma ha 67 anni ed è un imprenditore benestante di Pesaro, vanta numerose proprietà. Sta conoscendo anche Gemma Galgani ed altre due dame del parterre: la Cipollari desidererebbe però avere l'esclusiva.

Chi è Claudio Falghera, facoltoso conte a Uomini e Donne

Claudio Falghera, imprenditore 67enne, è originario di Pesaro. È proprietario di un club estivo vicino Colbordolo, una frazione nel comune di Vallefoglia, nella provincia di Pesaro. "Ho diverse auto, ho una smart, una Mercedes e una Bentley. Sono imprenditore turistico ed immobiliare, lavoro a Pesaro. Ho lavorato in banca, in borsa, poi mi sono messo in proprio", le sue parole durante la presentazione nello studio di Maria de Filippi. Il Cavaliere si è presentato a Uomini e Donne perché vedovo, cerca ora l'amore. Ha due figli, entrambi avvocati.

"Sono un conte Falghera, di origine veneta. Ho un titolo nobiliare. Non ho ricevuto però nessuna eredità". Possiede inoltre numerose proprietà, "Ho una villa con un parco e la piscina dove vivo, ho un club estivo con ristorante in gestione, una discoteca, un American bar e un altro ristorante pizzeria a bordo piscina. Ho la casa a Cortina, poi una casa al mare a Portoverde". Appare attivo su Facebook, con i suoi amici condivide numerose immagini e selfie di sé durante le vacanze al mare.

Claudio Falghera

La conoscenza con Tina Cipollari

Il giorno in cui si è presentato nello studio di Uomini e Donne Tina Cipollari, scherzosamente, aveva già mostrato interesse per Claudio Falghera ma "Non posso fare nulla", disse in studio. Solo una settimana dopo avrebbe cambiato idea: nelle ultime puntate l'opinionista del dating show ha confermato di provare un'attrazione per l'uomo e l'interesse sembrerebbe essere ricambiato, nonostante lui stia conoscendo altre dame tra cui Gemma Galgani. "Sono tanti anni, non ho più fatto una cosa del genere (conoscere un corteggiatore, ndr). Quando mi sono esposta mi sono sposata, vorrei ora la stessa cosa", il suo ultimo commento facendo riferimento al suo matrimonio, ormai chiuso, con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. "Tina è un frutto proibito", le parole del Cavaliere.