Tina Cipollari si dichiara al Cavaliere Claudio: “Tempo fa mi esposi e mi sposai, vorrei lo stesso” Colpo di scena a Uomini e Donne: Tina Cipollari nella puntata di oggi si è dichiarata al Cavaliere Claudio che nel dating show stava conoscendo tre dame tra cui Gemma Galgani. “Sono single e vorrei uscire a cena con te. Quando in passato mi sono esposta mi sono sposata, vorrei fare la stessa cosa”.

A cura di Gaia Martino

Tina Cipollari si sarebbe invaghita del Cavaliere Claudio, presentatosi a Uomini e Donne nel programma per trovare l'amore. Nella puntata del dating show di oggi, lunedì 30 gennaio, l'opinionista si è dichiarata al Cavaliere, new entry nello studio di Maria de Filippi. "Tra noi ci sono stati degli sguardi, sono emozionata nel dire questa cosa. Ti ringrazio del regalo che mi hai fatto recapitare", le parole di Tina Cipollari che ha però vietato all'uomo di conoscere altre donne. Claudio stava conoscendo Gemma, Michela e Gabriella.

La dichiarazione di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha stupito sia Maria de Filippi che Gianni Sperti nella puntata di Uomini e Donne oggi: l'opinionista si è dichiarata al Cavaliere Claudio, presentatosi in studio dopo essere uscito con Gemma, Michela e Gabriella. Quando ha scoperto che l'uomo, durante un'uscita, ha baciato una delle tre dame si detta gelosa: "Forse ho frainteso" ha spiegato ma è subito stata interrotta dal Cavaliere. "Tu mi piaci, ho accettato il numero di Gemma perché l'avevo notata triste, siamo andati a cena. Tu sei un frutto proibito, metti le rose e il cartellino e ti invito a cena", le parole di Claudio. Per Tina Cipollari traslocare nel parterre femminile sarebbe però fuori discussione: "Io ci vengo comunque a cena con te". Il Cavaliere, nonostante Gemma Galgani si sia indispettita – "Ma cosa c'entra lei?" – ha chiesto di potersi scambiare il numero con la Cipollari: "Io sto parlando seriamente, questo signore è libero, io sono single da un anno e mezzo. Cerco un uomo", la risposta dell'opinionista. Tina ha poi aggiunto di volere l'esclusiva: "Non se ne parla di proseguire con Gemma, sono gelosa, a me darebbe fastidio. Voglio l'esclusiva, mi sono dichiarata e anche infastidita del fatto che hai frequentato queste tre signore. Anche se lo dico in maniera scherzosa, sono seria, gli lascio il numero. Non cerco un'avventura, se tu sei intenzionato a frequentare me, frequenti solo me". I due prossimamente usciranno a cena insieme: intanto in studio si sono divertiti con un ballo al centro della pista dopo il confronto. "Tina, se non fai sul serio…" ha detto Maria de Filippi, ancora incredula di quanto accaduto. "Maria, ti pare che ci metto la faccia? Sono tanti anni, ho fatto mai una cosa del genere? Quando mi sono esposta mi sono sposata, vorrei fare la stessa cosa", la replica alla padrona di casa.

Tina Cipollari conobbe il suo ex marito Kikò Nalli a Uomini e Donne

Per gli appassionati del dating show, la storia si ripeterebbe: già è successo in passato che Tina Cipollari si invaghisse di un volto di Uomini e Donne. "Non è la prima volta, tu ti sei sposata con un corteggiatore", le parole di Gianni. "La beccammo in discoteca con lui" ha poi commentato Maria. La storia d'amore in questione è quella con Kikò Nalli, durata 15 anni: il loro amore fu coronato dalla nascita di tre figli prima della separazione.