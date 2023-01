Giorgio Manetti: “Vorrei tornare a Uomini e Donne”, e svela perché non l’ha ancora fatto Giorgio Manetti desidera tornare a Uomini e Donne. L’ex compagno di Gemma Galgani tende la mano al dating show di Maria De Filippi e svela perché, fino a oggi, non è ancora tornato in studio.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sua partecipazione a Uomini e Donne, conclusasi da anni, regalò al dating show di Canale5 la storia d’amore più chiacchierata dell’intero trono over: quella con Gemma Galgani. Poi Giorgio Manetti decise di abbandonare il programma per non farvi più ritorno. A distanza di anni da quella decisione, l’uomo sembrerebbe essere tornato sui suoi passi tanto da avere reso noto il desiderio di tornare in trasmissione.

Giorgio Manetti: “Chi sta nel parterre non sa parlare di argomenti seri”

“Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’”, svela Manetti a Nuovo Tv, “Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”. Una stoccata agli attuali protagonisti del programma che, secondo Manetti, non sarebbero in grado di sostenere con lui una conversazione.

Giorgio Manetti: “Gemma fa cose che non si addicono alla sua età”

Nemmeno l’atteggiamento di Gemma, ex compagna alla quale, tra alti e bassi, è rimasto legato per anni, avrebbe convinto Giorgio che sostiene si comporti in maniera poco consona alla sua età: “Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”. Giorgio ha lasciato Uomini e Donne nel 2019. A distanza di qualche mese dalla decisione di abbandonare il programma, annunciò di avere trovato l’amore lontano dalle telecamere. Ma adesso che quel legame è terminato il “gabbiano” potrebbe tornare nel programma che gli ha regalato la popolarità.