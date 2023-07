Emma e Tony Effe stanno insieme? La cantante interviene e fa chiarezza

Emma non si tira di certo indietro quando si tratta di interagire con i suoi tantissimi fan. In queste ore, è stata tra gli ospiti della prima puntata di Battiti Live, trasmessa martedì 4 luglio su Italia1. Insieme a Tony Effe hanno intonato la canzone Taxi sulla luna. I più curiosi, si chiedono se tra i due ci sia anche un legame sentimentale. Emma ha fatto chiarezza.

Uno dei tantissimi fan di Emma Marrone ha pubblicato un video su TikTok, mentre assisteva all'esibizione della cantante con Tony Effe sul caldo palco di Battiti Live. Il giovane non ha nascosto la sua curiosità riguardo al rapporto che lega i due artisti:

Detto, fatto. Emma Marrone ha visto il video e ha replicato nei commenti. L'artista ha messo fine alle fantasie di alcuni fan e ha chiarito che quello con l'artista è un rapporto fraterno. Dunque, non stanno uscendo insieme: "Ciao tesoro, no…non ci esco…è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui". Nelle scorse settimane, Emma aveva confidato a Michela Murgia, sulle pagine di Vanity Fair:

Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile. Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile.