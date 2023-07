Battiti Live 2023, la scaletta dei cantanti per la prima puntata: gli orari tv su Italia 1 Questa sera martedì 4 luglio va in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.15 il primo appuntamento con Battiti Live, la rassegna musicale dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Ecco la scaletta completa della prima serata sul palco di Radio Norba.

A cura di Giulia Turco

Giunto alla sua ventunesima edizione, torna Battiti Live 2023, l’appuntamento dell’estate con la musica italiana che lo scorso anno è stato tra gli appuntamenti più seguiti nella stagione di Italia 1 e che quest'anno sarà trasmesso dalle piazze della Puglia, tra Bari e Gallipoli. Come da tradizione il festival sarà condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Tanti gli artisti che saliranno sul palco già a partire da questo primo appuntamento che andrà in onda stasera martedì 4 luglio in prima serata su Italia 1 con tanti ospiti da Fedez, i Negramaro, Madame, Angelina Mango e tanti altri. In tutto sono previste 6 serate nel corso di questa edizione: le prime 3 si svolgeranno sul palco di Bari e altre 2 sul palco di Gallipoli, per concludere poi con una puntata finale che riassumerà il best of dei cinque appuntamenti.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Bari stasera

Si scaldano i motori con la prima serata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, quest’anno organizzata in diverse città della Puglia e non solo. La prima delle sei tappe previste dalla rassegna musicale è prevista a Bari e sono numerosissimi gli artisti che sono pronti a far saltare la folla. Ecco la scaletta completa della prima serata:

Rosa Chemical

Madame

Tommaso Paradiso

Boomdabash

Achille Lauro e Rose Villain

Sophie and The Giants

Coma_Cose

Paola&Chiara Emma e Tony Effe

Negramaro

Gabry Ponte

Fedez

The Kolors

Annalisa

Ava Anna e Capo Plaza

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Angelina Mango

Gemelli Diversi

Inoltre, incontreremo da due piazze itineranti anche Mr. Rain, collegato da Fasano e i Pinguini Tattici Nucleari collegati da Marina di San Foca di Belendugno.

Dove vedere la prima puntata di Battiti Live e a che ora

L’appuntamento con la prima serata di Battiti Live 2023 è per martedì 4 luglio a partire dalle 21.15 su Italia 1. Oltre che in chiaro, sarà possibile seguire la puntata anche in streaming in diretta oppure on demand sulla piattaforma ufficiale MediasetInfinity. Tutte le puntata infine saranno disponibili anche su RadioNorba al canale 730 di Sky e su TeleNorba, disponibile anche sul canale 510 di Sky.