Emily Ratajkowski e Pete Davidson escono allo scoperto, le foto della loro complicità I due sono apparsi complici e in sintonia tra gli spalti della partita di NBA fra Knicks e Memphis Glizzlies al Madison Square Garden di New York. Secondo le indiscrezioni, si frequenterebbero da mesi: “Pete fa ridere Emily e lui adora quanto lei sia intelligente”.

A cura di Giulia Turco

Emily Ratajkowski e Pete Davidson si stanno frequentando. Da un lato la modella ha alle spalle il recente divorzio dal marito e produttore Sebastian Bear-McClard che ha acceso i riflettori sulla sua vita privata, dall’altro c’è il comico del Saturday Night Live che lo scorso agosto ha deciso di chiudere la storia con Kim Kardashian, ancora troppo impegnata a risolvere le vicende familiari e il suo divorzio da Kanye West.

Le foto sugli spalti del Madison Square Garden

I due sono apparsi complici e in sintonia tra gli spalti della partita di NBA fra Knicks e Memphis Glizzlies al Madison Square Garden di New York. Le foto delle loro risate e degli sguardi complici sono state pubblicate dal profilo Instagram dei Knicks che hanno scherzato sul gossip che li vorrebbe già una coppia. “Potete chiedere loro se la storia è ufficiale?”, è il commento ironico dei Denver Nuggets. “Vogliamo più informazioni”, ha aggiunto l’account degli Atlanta Hawks. D’altronde i pettegolezzi sul flirt si rincorrono già da qualche tempo e non è la prima volta che vengono visti insieme. Ad inizio novembre i due sono stati sorpresi mano nella mano per le strade di Brooklyn. Us Weekly aveva soffiato sul fuoco lanciando l’indiscrezione sul fatto che si frequentino da mesi.

Davidson ha alle spalle la rottura da Kim Kardashian

Non è escluso dunque che le voci sul presunto flirt tra la super model e Brad Pitt degli ultimi mesi non fossero altro che una copertura. È con il comico che Ratajkowski avrebbe trovato la complicità. “Pete fa ridere Emily e lui adora quanto lei sia intelligente”, scrive Us Weekly. Alle spalle l’attore ha nove mesi di relazione con Kim Kardashian, terminati lo scorso agosto. “Hanno molto amore e rispetto l’uno per l’altra, ma hanno scoperto che la lunga distanza e gli impegni riedevano davvero difficile mantenere una relazione”, ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia.