Ballando con le Stelle, è amore tra Ema Stockholma e Angelo Madonia: “Ha le chiavi di casa mia” I due escono definitivamente allo scoperto. Ema Stockholma racconta: “sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi non ho tanta paura del futuro”.

A cura di Andrea Parrella

Una coppia a Ballando con le Stelle è nata. Si tratta di Ema Stockholma e Angelo Madonia, che da settimane ormai, oltre a essere un binomio in pista, lo sono anche nella vita privata. La cosa ormai non era più un mistero, i due lo avevano ammesso nelle scorse settimane, ma nella puntata del 25 novembre sono usciti definitivamente allo scoperto. "Alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi, non ho tanta paura del futuro", ha detto Ema Stockholma nella clip prima andata in onda prima della loro esibizione". Quindi ha aggiunto: "Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse.”

L'amore tra Ema Stockholma e Angelo Madonia

Insomma, dopo le titubanze iniziali e la voglia di non far uscire allo scoperto la questione, ormai è ufficiale, tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia è scoppiato l’amore: “Inizialmente gli chiedevo di trattenerci un po’ visto che non sapevamo cosa stesse accadendo tra noi… Lui l’ha presa seriamente e quando io ho iniziato ad espormi lui continuava a tenersi.”

La lite tra Lucarelli e Zazzaroni

Amore a parte, la coppia è stata protagonista anche nel ballo. L'ottava puntata di Ballando con le stelle li ha visti protagonisti sulle note di un particolare Paso Doble che ha diviso la giuria. Infatti si sono cimentati in commenti entusiasti Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, mentre Selvaggia Lucarelli li ha stroncati definendo l’esibizione poco energica, per poi accusare gli altri giurati di essere condizionati dalla simpatia provata nei confronti di Ema Stockholma e Angelo Madonia. Accuse che hanno portato alla reazione indispettita di Ivan Zazzaroni, che poco dopo ha precisato: "Io non ho rapporti con nessuno dei concorrenti in gara", alludendo chiaramente alla presenza in gara di Lorenzo Biagiarelli.