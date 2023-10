Elodie e Andrea Iannone complici per le strade di Milano: le foto che smentiscono le voci di crisi Nessuna crisi tra Elodie e Andrea Iannone: la coppia è stata fotografata per le vie di Milano mentre passeggia sorridente dopo una colazione con gli amici. Insieme sono poi rientrati in casa: le foto del settimanale Chi.

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Nessuna crisi tra Elodie e Andrea Iannone, la coppia protagonista dell'ultimo numero del settimanale Chi. Paparazzati dai fotografi della rivista, hanno passeggiato mano nella mano per le strade di Milano prima di rientrare a casa a bordo di una 500 Abarth. Erano stati i fan a parlare di un presunto allontanamento: l'assenza di foto di coppia o di apparizioni recenti avevano allarmato gran parte dei loro seguaci. Dopo il Tapiro d'Oro consegnato a Elodie mentre faceva aperitivo con il pilota, arrivano anche le foto di Chi per smentire ogni chiacchiericcio.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone

"Altro che aria di crisi" scrive il settimanale Chi nell'articolo dedicato a Elodie e Andrea Iannone che "dopo una colazione a Palazzo Parigi", a Milano, con alcuni amici, "sono scappati via stretti l'uno all'altra". Tra un sorriso ed un abbraccio hanno raggiunto la macchina a piedi: insieme sono poi rientrati a casa. È questo il racconto fornito da Chi della loro giornata insieme documentato da diverse foto nelle quali entrambi appaiono sereni e sorridenti.

Foto di Chi

La storia d'amore nata un anno fa

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone sarebbe nata circa un anno fa, quando ad agosto del 2022 furono paparazzati insieme in Sardegna in atteggiamenti intimi. Si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune, e un mese dopo, a settembre, la cantante confermò la storia confessando di essere rimasta affascinata dalla genuinità del pilota di Moto Gp. È tornata a far battere il suo cuore dopo la storia naufragata con Marracash e sebbene entrambi ci tengano alla loro privacy, hanno reso pubblici i rispettivi auguri di compleanno social negli ultimi mesi. "Come è bello vivere con te, auguri mio amore, ti amo" ha scritto Elodie lo scorso agosto a corredo di una serie di foto di coppia per festeggiare il 34esimo compleanno del suo compagno. "Piccola peste, i love you too", la replica.