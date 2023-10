Tapiro a Elodie dopo la foto senza veli: “Denudarmi è una mia passione, il mio modo di esprimermi” Elodie ha ricevuto il tapiro da Valerio Staffelli e Striscia la Notizia mentre si trovava con Andrea Iannone a Milano.

A cura di Daniela Seclì

Anche Elodie si è aggiudicata il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha deciso di raggiungerla e darle il noto premio del TG satirico perché immaginava che l'artista fosse attapirata dopo alcune recenti polemiche. Elodie è stata criticata per la foto in cui posa nuda per lanciare il nuovo singolo "A fari spenti". Il servizio andrà in onda nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 10 ottobre. L'appuntamento è alle ore 20:35 su Canale5. Intanto, ecco le anticipazioni.

Elodie riceve il Tapiro mentre è con Andrea Iannone

Le anticipazioni del servizio di Striscia la Notizia svelano che Elodie era in compagnia del fidanzato Andrea Iannone, quando Valerio Staffelli l'ha intercettata per consegnarle il tapiro. Davanti alle polemiche per avere deciso di lanciare il suo nuovo singolo con una foto senza veli, la cantante – giustamente – ha fatto spallucce:

È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo.

Dunque, l'artista ha rivendicato il diritto di esprimere la sua arte nel modo che ritiene più opportuno. Anche attraverso il suo corpo.

Elodie criticata anche da Beatrice Venezi

Elodie, sui social, ha replicato alle critiche pubblicando le foto di artisti come Biagio Antonacci, che prima di lei hanno posato nudi, senza finire al centro delle critiche. Ancora una volta il pregiudizio colpisce le donne, ma non gli uomini. Tra coloro che di recente hanno criticato la cantante Elodie, c'è anche il direttore d'orchestra Beatrice Venezi. In un'intervista rilasciata a La Stampa lo scorso agosto ha espresso le sue perplessità riguardo al modo in cui Elodie rappresenta la donna: