Elodie e la dedica ad Andrea Iannone: “Come è bello vivere con te, ti amo”, la replica del pilota Elodie Di Patrizi ha pubblicato su Instagram una romantica dedica per Andrea Iannone in occasione del suo trentaquattresimo compleanno. La replica del pilota non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai. La loro relazione procede a vele spiegate, lo dimostra il romantico post che la cantante ha pubblicato su Instagram in occasione del compleanno del pilota. Oggi, mercoledì 9 agosto, infatti, Iannone compie 34 anni.

Elodie scrive ad Andrea Iannone, la dedica per il compleanno

Elodie e Andrea Iannone

In occasione del trentaquattresimo compleanno di Andrea Iannone, Elodie Di Patrizi ha pubblicato una serie di scatti di coppia che la ritraggono con il suo fidanzato. La carrellata di foto è stata accompagnata da una romantica dedica: "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". Insomma, dopo la titubanza iniziale a parlare pubblicamente di questa relazione, Elodie sembra essere talmente certa del sentimento che prova da esporsi. La replica di Andrea Iannone non si è fatta attendere. Il pilota ha commentato: "Piccola peste, love you too".

La risposta di Andrea Iannone alla romantica dedica di Elodie

L'amore tra Elodie e Andrea Iannone

Dopo la fine della relazione con Marracash, Elodie ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea Iannone. Il gossip sul loro conto è scoppiato ad agosto dello scorso anno, quando la cantante e il pilota sono stati avvistati in Sardegna, in atteggiamenti intimi. Il mese dopo, Elodie ha confermato la relazione in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, chiarendo: "È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne". A Domenica In, una manciata di giorni più tardi, spiegò di essere rimasta affascinata dalla genuinità di Andrea. I mesi sono passati e la relazione sta resistendo. E oggi è arrivata la dedica di Elodie, che senza più dubbi, parla d'amore.