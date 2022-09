Elodie a Domenica In parla di Andrea Iannone: “Ci frequentiamo da poco, dobbiamo conoscerci”

Ospite della puntata di Domenica In di domenica 25 settembre è stata Elodie, nel salotto di Mara Venier per parlare della sua carriera che dalla musica l'ha portata fino alla recitazione, come dimostra il film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa i cui è protagonista. La cantante si è raccontata, parlando anche del suo privato e della sua frequentazione con Andrea Iannone.

Un approdo inaspettato quello sul grande schermo, ma nel quale si è buttata con entusiasmo, curiosità e voglia di fare, tenendo fede al suo essere pragmatica: "Io sono così di carattere, sono tendenzialmente un sergente. Il cinema? Non era nei miei programmi ma a volte la realtà supera l'immaginazione". La carriera di Elodie, il cui trampolino di lancio è stata la partecipazione ad Amici, è stata una vera e propria scalata verso il successo, eppure lei stessa non credeva sarebbe potuto essere possibile:

Pensavo di non essere abbastanza brava, pensavo che quello non sarebbe mai stato il mio futuro ma avevo la responsabilità del mio sogno e così, un po' per caso, un po' per me stessa, sono andata ad Amici e lì c'è stata la svolta. Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto. Poi, sotto consiglio di un amico mi sono ritrovata ai provini ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa. È stato un momento importantissimo della mia vita. Avevo trovato cosa fare di me ed emotivamente mi ha fatto confrontare con me stessa. Ho ricominciato ad amarmi e a non preoccuparmi più troppo dell'aspetto fisico. Ho iniziato a mettere in primo piano chi ero e non come apparivo. Prima di allora avevo sempre pensato di essere più bella che intelligente. Oggi mi piace curarmi perché mi voglio bene ma non è per semplice vanità