È finita tra Louis Tomlinson e Eleanor Calder dopo cinque anni di fidanzamento Secondo il Daily Star la superstar Louis Tomlinson e la fidanzata modella Eleanor Calder si sono lasciati dopo una storia d’amore lunga cinque anni. Ma i due si frequentavano a fasi alterne dal 2011.

Si sarebbe chiusa una delle storie d'amore più in vista della Gran Bretagna (e del mondo). Secondo il Daily Star, Louis Tomlinson si è separata dalla sua fidanzata Eleanor Calder, la top model con cui ha cominciato a frequentarsi nel 2011. I due si erano separati ufficialmente per la prima volta nel 2015 per poi riunirsi nel 2017. Nello stesso anno, Louis Tomlinson aveva avuto un figlio di nome Freddie dalla stilista americana Briana Jungwrith.

La storia

Nonostante la nascita del piccolo Freddie, Louis Tomlinson alla fine si è unito ad Eleanor Calder, in seguito alla tragica morte della madre di lei, Johanna Deakin, morta di cancro a soli 43 anni. Tre anni dopo, Louis ha persino promesso di sposare la modella Eleanor e ha ammesso di voler avere "più figli". Le cose però non sono andate come si sperava. Secondo il Daily Star, la coppia si è lasciata prima di Natale a seguito del tour mondiale di Louis. Proprio il Tour avrebbe messo a dura prova la loro relazione: "Altre cose sono successe, sono stati sotto pressione e ora si sono lasciati". Ancora le fonti: "Hanno amici in comune e una lunga storia, quindi al momento non sembra che un ritorno insieme a un certo punto sia completamente fuori dalle possibilità. Ma ora non stanno insieme".

Chi è Eleanor Calder

Eleanor Jane Calder, questo è il nome completo della ex compagna di Louis Tomlinson. Eleanor Jane Calder è nata in Inghilterra, a Londra il 16 Luglio del 1992, ed è alta 1,74 metri per un peso di circa 54 chilogrammi. Cresciuta con la sua famiglia, la ragazza è figlia unica (tra i motivi del riavvicinamento dei due nel 2017, proprio il lutto che la ragazza ha subito). Si è laureata in sociologia presso l'Università di Manchester poi si è interessata al mondo della moda. Il suo primo contratto siglato con una casa importante è stato con Hollister.