Dayane Mello: “Ha rovinato il mio rapporto con Rosalinda Cannavò”, la diretta contro Andrea Zenga Dayane Mello spara a zero contro Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò cui attribuisce la causa dell’allontanamento dall’amica: “Quello lì ha rovinato tutto”.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso di una diretta Instagram, Dayane Mello ha sparato a zero contro Andrea Zenga, compagno di Rosalinda Cannavò. Le due donne, dopo mesi di silenzio, sono tornate a rivedersi recentemente, in occasione del party di compleanno di Giulia Salemi. Ma i fan che speravano che quella occasione le avesse riunite dovranno ricredersi: le ultime dichiarazioni della modella brasiliana hanno gettato benzina sul fuoco.

Andrea Zenga diventa “quello lì” per Dayane Mello

Parlando del rapporto con Rosalinda, amica recentemente ritrovata, Dayane nella sua diretta ha dichiarato che sarebbe stato Zenga ad allontanarle: “Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”. Parole di fuoco eni confronti dell’attuale compagno di Rosalinda. Al contrario, solo poche settimane fa, Cannavò si era espressa in questi termini sul rapporto con Dayane nel corso di un’intervista a Casa Chi:

Cosa ci siamo dette? Niente di particolare. Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. È pace? Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della Casa. Ci siamo volute tantissimo bene, quindi. Poi alla fine il bene vince sempre secondo me. Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo me è stata la scelta più giusta.

La lite con Soleil Sorge, Dana Saber: “Parlava male di noi”

Nel corso della stessa diretta, Dayane ha ammesso che la notizia del suo allontanamento da Soleil Sorge è vera. Ha attribuito la responsabilità di questa rottura a una serie di pettegolezzi circolati sul suo conto. Poche settimane fa, era stata Dana Saber a entrare nel merito della vicenda, dichiarando che il rapporto tra lei, Dayane e Soleil era terminato proprio a causa della brasiliana: “Parlava tanto male di Soleil con me. E parlava altrettanto male di me con Soleil e noi siamo venute a conoscenza di questa cosa perché ci siamo parlate”.