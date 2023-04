Rosalinda Cannavò incontra l’ex amica Dayane Mello: “Ci siamo abbracciate, vorrei fare pace” Rosalinda Cannavò in un’intervista a Casa Chi ha raccontato di aver incontrato Dayane Mello, la sua (ex) amica conosciuta al GF Vip, alla festa di Giulia Salemi: “Sono per la pace, ci siamo salutate e abbracciate. Abbiamo fatto un bellissimo percorso al GF, ci siamo volute bene”.

A cura di Gaia Martino

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ospiti di Casa Chi ieri pomeriggio. La coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP non esclude un giorno di dar vita a una famiglia, così è nata la battuta dell'ex Vip su una futura proposta di matrimonio: "Oggi ho visto su Tik tok una proposta bellissima con la pallina di paddle, forse a breve..". "Ci sono piccoli litigi ma non siamo mai arrivati al punto di pensare di lasciarci, non abbiamo mai messo in dubbio la volontà di stare insieme" ha aggiunto l'attrice. Insieme hanno raccontato di aver incontrato Dayane Mello, ex inquilina con la quale la Cannavò instaurò un rapporto particolare, poi naufragato.

L'incontro con Dayane Mello

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno partecipato alla festa di compleanno di Giulia Salemi lo scorso 31 marzo e hanno incontrato Dayane Mello, anche lei tra gli invitati: "Ci siamo salutate, poi ci siamo anche date un abbraccio. Io sono sempre per la pace, io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso al GF, ci siamo volute bene. Il bene vince sempre secondo me". L'attrice ha raccontato che il fidanzato Andrea è sempre stato dalla sua parte, consigliandole di tendere una mano verso la sua (ex) amica brasiliana: "Andrea è stato molto carino, tutte le volte in cui io ero frenata lui ha sempre cercato di mettere la pace, mi ha sempre consigliato di andare avanti".

I progetti futuri

Più che progetti futuri, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno diversi sogni. L'ex concorrente del GF VIP e figlio di Walter Zenga ha spiegato di voler diventare un affermato commentatore sportivo: "Sogno di fare il commentatore sportivo. Mi confronto con Francesco Oppini, parliamo di calcio. Avendo tanti anni di esperienza è un esempio da seguire". Rosalinda Cannavò ha poi aggiunto che non sta lavorando ad alcun progetto con Massimo Boldi: "Ci conosciamo da tanti anni, in questo momento non so cosa sta facendo. Ci vogliamo bene, progetti per il suo film non ci sono".