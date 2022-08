Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Non è mia amica e non mi importa con chi va a letto” Dayane Mello è tornata a parlare di Rosalinda Cannavò. La modella ha ribadito di non considerare l’attrice sua amica.

A cura di Daniela Seclì

In un'intervista rilasciata al settimanale Mio, Dayane Mello è tornata a parlare del rapporto con Rosalinda Cannavò. Nel corso della comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la modella e l'attrice erano molto unite. Numerosi erano gli spettatori che sui social le sostenevano con l'hashtag #Rosmello. Poi qualcosa si è spezzato e le due sono apparse sempre più distanti.

Che rapporto c'è oggi tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Dayane Mello, sulle pagine del settimanale Mio, ha spiegato di non ritenere Rosalinda Cannavò una sua amica. Ha ammesso che si sono allontanate molto. Oggi la considera semplicemente una persona con la quale ha condiviso un'esperienza lavorativa:

Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è.

Insomma, ormai il loro rapporto sembra essere una copia sbiadita di quello che era. Già nei mesi scorsi, Dayane Mello aveva voluto precisare che la storia d'amore tra lei e Rosalinda non è mai esistita: "Non state a creare una storia d'amore, perché non è mai esistita. E non esisterà mai, magari solo nella vostra testa"

Dayane Mello e il commento sugli "Zengavò"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

A Dayane Mello, poi, è stato chiesto un commento sulla storia d'amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La modella ha dichiarato che, nonostante sia contenta per l'attrice, in fondo le importa molto poco della sua vita sentimentale: “Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”. Chissà se un giorno riusciranno a trovare un punto d'incontro.