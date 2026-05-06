Marco Bocci: “L’età che avanza? Nessuna angoscia. Non passo il tempo a specchiarmi, conosco i miei difetti”

Marco Bocci e il tempo che passa. L'attore ha affidato le sue riflessioni a una recente intervista. Ha parlato del suo rapporto con la bellezza e ha chiarito che di certo non trascorre il suo tempo a specchiarsi. Poi, ha svelato il segreto del suo rapporto con Laura Chiatti: tenersi alla larga dalla noia.

Marco Bocci alla soglia dei 50 anni

Marco Bocci, ad agosto, festeggerà i 48 anni. Ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi. L'attore ha raccontato che non dà poi così tanta importanza alla bellezza: "Non passo ore a sistemarmi o specchiarmi, conosco i miei difetti e ho imparato negli anni ad apprezzarmi. Riesco a convivere con il mio corpo in maniera sana, anche se il tempo passa". Non vive con angoscia il fatto che stia per raggiungere la cifra tonda dei cinquant'anni: "Nessuna angoscia, non penso all'età". Ha cofidato che un motivo di discussione con la moglie Laura Chiatti è proprio la sua tendenza a impegnarsi in mille progetti diversi: "Come un bambino ho ancora voglia di scoprire e sperimentare ogni giorno". Infine ha tracciato un ritratto dell'uomo che ritiene di essere oggi: "Un padre, i miei figli sono casa e la mia priorità assoluta. Un uomo con delle certezze in più, che sa ciò che vuole e lavora per capire come ottenerlo. E un sognatore: mi piace sognare, non smetto mai".

Il matrimonio con Laura Chiatti

Marco Bocci e Laura Chiatti sono sposati da dodici anni. L'attore ha raccontato le dinamiche del loro matrimonio. I due attori hanno lavorato spesso insieme e ciò ha portato a nuove sfide per il loro rapporto. Marco Bocci ha diretto la moglie nel film La caccia, ha recitato con lei nella deliziosa miniserie Se fossi te e, a fine giugno, torneranno insieme sul set in un film diretto e interpretato da Bocci: "Il peggior nemico del matrimonio è la noia. È fondamentale avere ognuno i propri spazi, se condividi ogni singola cosa, dopo quattro mesi non sai più cosa dirti. I matrimoni che reggono sono quelli in cui ci si vede poco, magari nel fine settimana: quanto è bello raccontarsi quello che si è vissuto e condividere?". Quanto ai loro figli, di certo non li ostacolerebbero se volessero fare gli attori, ma riconosce che si tratta di un lavoro in cui ha un ruolo fondamentale la fortuna. Per loro si augura che trovino "qualcosa che li faccia sognare".