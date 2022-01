Dayane Mello rinnega l’amicizia con Rosalinda Cannavò: “Una storia esistita solo nella vostra testa” Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra proprio che non ci sia possibilità di recuperare il rapporto d’amicizia nato nella casa del GFVip, come si evince dalle risposte della modella brasiliana ai fan.

A cura di Ilaria Costabile

Quella nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinida Cannavò sembrava essere un'amicizia destinata a durare o almeno queste sembravano le premesse, mentre una volta chiuse le porte del reality le due non hanno fatto altro che mettere in discussione il loro rapporto. La modella brasiliana, rispondendo ad alcune domande rivoltegli dai suoi fan, ha definitivamente chiuso l'amicizia con la ex gieffina.

Dayane Mello lontana da Rosalinda Cannavò

Dopo la sua partecipazione al reality La Fazenda, in seguito al quale la modella ha spiegato di non aver subito molestie, come si era detto nei mesi in cui si trovava ancora in Brasile, il rapporto con Rosalinda Cannavò si è inasprito ancora di più, in quanto Dayane Mello non ha affatto gradito l'intervento che l'attrice ha fatto per sostenerla e difenderla in quello che riteneva fosse un momento difficile. A chi le ha chiesto, quindi, se un giorno dovesse fare pace con Rosalinda lei ha risposto: "Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi sono appena partita per il Brasile e lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica, no credo di no".

Le domande, poi, proseguono, con qualche fan delle "Rosmello", il duo che la vedeva affianco alla Cannavò, che continua a manifestare affetto nei confronti della ‘coppia", che continuano a sostenere nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso quasi un anno fa. Non dimentichiamo, infatti, che proprio durante la loro partecipazione allo show di Canale 5, in più occasioni i loro gesti d'affetto reciproci avevano destato non qualche sospetto, e l'una e l'altra avevano dichiarato di provare un amore reciproco. Toccato di nuovo l'argomento, quindi, la modella quasi rimprovera il suo fan scrivendo: "Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarti che non siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza, il mio lavoro quello che è già passato avanti. Non state a creare una storia d'amore, perché non è mai esistita. E non esisterà mai, magari solo nella vostra testa"