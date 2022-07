Dayane Mello contro Giulia De Lellis: “È un pessimo esempio, ci sono persone che vivono un incubo” Giulia De Lellis è tornata a parlare dei problemi avuti con l’acne e dei suoi progressi, normalizzando anche la sensazione di disagio che si prova. Dayane Mello, però, non ha accettato il suo discorso e anzi ha contestato le sue parole in un commento.

I social, ormai è assodato, sono diventati un luogo attraverso il quale poter veicolare dei messaggi anche di una certa importanza, ed è così che in queste ultime ore Giulia De Lellis è tornata a parlare dei suoi problemi con l'acne che, per molto tempo, le hanno procurato un malessere non solo fisico, ma anche psicologico. L'influencer ha perciò pubblicato un discorso sui social, mostrando i progressi fatti in questi anni, ma a qualcuno non è andato particolarmente giù il suo discorso, ovvero a Dayane Mello, che ha subito commentato quanto detto dalla fidanzata di Carlo Gussalli Beretta, ex compagno proprio della ex gieffina brasiliana.

Il commento di Dayane Mello

Il tutto è nato per un post pubblicato su Instagram dalla 27enne romana in cui compaiono tre scatti che descrivono tre momenti diversi: il primo con il trucco, il secondo senza e la terza foto risale invece a due anni fa, nel pieno dell'infiammazione. La De Lellis, quindi, ha scelto ancora una volta di mettersi a nudo dicendo alle proprie follower di non sentirsi inadeguate anche quando provano sentimenti contrastanti verso loro stesse. Ed è proprio su questo punto che la modella brasiliana si è invece trovata in disaccordo, dal momento che ritiene sia un discorso incoerente per un personaggio che invece sul trucco e sull'apparire ha costruito la sua vita, come ha fatto intendere con questo commento:

Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio.

Le parole di Giulia De Lellis

Un discorso che, in realtà, era stato affrontato in più occasioni da Giulia De Lellis, che si è aperta con i suoi follower raccontando anche i periodi più bui di quegli anni in cui ha dovuto fare i conti con la propria pelle, guardandosi e non piacendosi, disperandosi per quello che stava vivendo, senza riuscire a trovare una vera e propria via d'uscita. Con quegli scatti, quindi, ha voluto condividere una riflessione ancora più sincera, normalizzando anche il disagio verso sé stessi: