Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, è l’ex dell’amica Dayane Mello

A cura di Stefania Rocco

Carlo Motta, l’uomo che ha partecipato all’Isola dei famosi nella puntata del 2 maggio 2023 e che si è definito il fidanzato di Helena Prestes, ha avuto un flirt anche con Dayane Mello, amica della naufraga. L’incontro tra il modello e la ex concorrente del Grande Fratello Vip risale al maggio del 2022. Fu il portale Whopsee a documentare il bacio che Dayane e Motta si scambiarono in strada. A distanza di un anno da quel momento, Carlo si è invece legato a Helena.

Carlo Motta si è dichiarato a Helena Prestes

Ma Motta non sembra avere più alcun dubbio. Durante la puntata dell’Isola dei famosi del 2 maggio, in collegamento con Helena, il modello le ha rivelato i suoi sentimenti: “Come mai lei mi definisce un amico speciale? Dovreste chiederlo a lei. La verità è che la conosco da due anni e dalla scorsa estate sono il suo amico speciale. Lei mi piace tantissimo, mi piace sempre di più e non vedendola ho un vuoto nella mia vita. Con lei ci vediamo spesso, poi magari per lavoro ogni tanto ci spostiamo. Se siamo fidanzati? lei è in attesa di una richiesta ufficiale. Diciamo che siamo aspiranti fidanzati”. Una dichiarazione ricambiata da Helena che, in diretta, ha ammesso il legame con Carlo:

Se è un amico o il mio fidanzato? Diciamo che è complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto.

Nessuna lite tra Helena Prestes e Dayane Mello per Carlo Motta

Il fatto di avere avuto una relazione con lo stesso uomo non sembrerebbe avere rovinato il rapporto tra le due modello.- Lo dimostra quanto scritto da Dayane in una delle ultime Instagram stories pubblicate, quando la ex concorrente del GF Vip ha incoraggiato l’amica, anticipando che l’avrebbe supportata nel corso di questa avventura sull’Isola condotta da Ilary Blasi. “Qualsiasi cosa accada, quando accadrà o come accadrà, io sarò sempre qui con te! Non c’è niente al mondo che mi faccia stare lontano da ciò che abbiamo, o che mi costringe ad andarmene, davvero! Ogni volta che vuoi la mia compagnia, la mia presenza o semplicemente un abbraccio, puoi chiamarmi: sono qui!”, recitava il messaggio scritto da Dayane.