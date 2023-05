Fedez torna sul rapporto interrotto con Luis Sal in diretta IG: “Se parlo, sono io lo stron*o” In una diretta Instagram, Fedez è tornato a parlare del rapporto con Luis Sal: “Se ne parlo poi sono io lo stron*o”. Il cantante non si è voluto sbilanciare per paura di dire qualcosa che non dovrebbe. In cerca di via libera su altri temi, si rivolgeva alla sua assistente Eleonora: “Posso dirlo?”.

A cura di Elisabetta Murina

"Se parlo sono io lo stro**o, fosse per me parlerei anche", così Fedez, in una diretta Instagram di questa mattina, è tornato ad affrontare il tema del rapporto con Luis Sal, dopo che tantissimi follower erano intenzionati a saperne di più. Il cantante non si è sbilanciato oltre quanto ha già detto, anche se ha fatto capire che avrebbe voluto farlo. A "controllare" che non ci fossero spoiler o che non desse qualche notizia in anteprima, c'era la sua assistente Eleonora Sanna, più volte menzionata nel corso della diretta.

Cosa ha detto Fedez su Luis Sal, ex co-conduttore di Muschio Selvaggio

Come ormai fa spesso, Fedez ha chiacchierato con i suoi follower in una diretta Instagram, durante la quale ha affrontato diversi argomenti, dall'uscita dei nuovi episodi di The Ferragnez, al concerto Love Mi, in programma per giugno. Il più gettonato, però, è stato il rapporto interrotto con Luis Sal, che da tempo ormai non è più presente alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio. I follower hanno iniziato a commentare per sapere cosa fosse successo tra i due (ex) amici, perché non si parlassero più e perché fosse stato sostituito nel suo ruolo da Mr. Marra. A tal proposito, Fedez ha detto: "Mi chiedete tutti la stessa cosa, se ne parlo poi sono io lo stron*o che deve… Se fosse per me ne parlerei anche". Una risposta che lascia intendere ci siano ancora delle cose in sospeso da rivelare, ma che il cantante non possa farlo, almeno per il momento.

"Posso dirlo?", Fedez controllato dall'assistente in diretta

Durante tutta la diretta, Fedez aveva paura di fare degli spoiler su progetti futuri che non sono ancora stati rivelati. Per questo, per evitare di dire qualcosa di "vietato", si rivolgeva sempre alla sua assistente, di cui ha rivelato il nome. Si chiama Eleonora Sanna e lavora con lui da tre anni e, scherzando, racconta anche: "Prima lavorava a Dolce e Gabbana, noi non è che abbiamo sto gran rapporto con loro". Più volte le rivolgeva sguardi in cerca di approvazione, chiedendole: "Posso dirlo?". Solo dopo un suo cenno, continuava nel discorso.