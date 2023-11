David Beckham ridicolizzato da Victoria per una sorpresa sbagliata: “Sei stato un fiasco” David Beckham, dopo aver acceso una batteria di fuochi d’artificio, ha detto: “Preparatevi a spostarvi”, ma alla fine sono scoppiati in risate quando i fuochi non sono partiti correttamente.

Un momento di festa finito in maniera grottesca in casa Beckham dove Victoria si è presa gioco di suo marito David Beckham per il mediocre spettacolo che ha messo in piedi. In un video su Instagram si vede l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan preparare dei fuochi d'artificio in giardino e creare grande attesa nei confronti di sua moglie e dei figli Harper e Romeo. Il finale del video è comico.

"Preparate a spostarvi"

David Beckham, dopo aver acceso una batteria di fuochi d'artificio, ha detto: "Preparatevi a spostarvi", ma alla fine sono scoppiati in risate quando i fuochi non sono partiti correttamente. Victoria, dietro la telecamera, ha cominciato a ridere di gusto e a prendere in giro suo marito: "Che ne dite di acquistare i biglietti in anticipo per il nostro spettacolo di fuochi d'artificio dell'anno prossimo". Anche David Beckham, alla fine, ha ammesso con un grande sorriso di aver fatto fiasco. Poi, la serata è proseguita nel loro giardino. Gli altri figli dei Beckham, Brooklyn, 24 anni, e Cruz, 18 anni, non erano presenti.

La crisi è superata

Questo momento arriva dopo la notizia che riguardava i Beckham, protagonisti di una presunta crisi. Come ha ammesso Victoria Beckham, durante la loro carriera la permamenza del marito in Spagna è stato probabilmente il momento più difficile: "È stato il periodo più difficile per noi perché sembrava che il mondo fosse contro di noi. Eravamo l'uno contro l'altra. Fino a Madrid a volte ci sentivamo come se fossimo noi contro tutti, ma eravamo insieme, eravamo connessi, ma in Spagna sembravamo sconnessi". Era un periodo complesso perché Victoria Beckham in quel momento era in profonda crisi anche con le Spice Girls. Più di recente, invece, Craig Ainsworth, ex bodyguard della famiglia, ha vuotato il sacco sui rapporti di forza in famiglia definendo la ex Posh Spice come la "vera padrona di casa".