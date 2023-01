Cristian Gallella è fidanzato con la giornalista Sofia Oranges: “L’amore vero e puro vince sempre”

Cristian Gallella ha ritrovato l'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne ha presentato sui social la sua nuova fidanzata. La donna che gli fa battere il cuore è la giornalista Sofia Oranges. Classe 1995, è uno dei volti di Sport Italia. Nella notte di Capodanno, Cristian e Sofia si sono scambiati delle tenerissime dediche. Coloro che avevano seguito con passione la relazione di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, che si è snodata tra Uomini e Donne e Temptation Island, sembra debbano lasciare andare la speranza di un ritorno di fiamma.

La notte di Capodanno, Cristian Gallella ha ufficializzato la relazione con Sofia Oranges, pubblicando una foto che lo ritrae insieme a lei, accompagnata da una romantica dedica: "Tu che mi hai dato il sorriso….Che inizi il nostro 2023. Buon anno a tutti. Con tutto il mio affetto. Cristian". Intanto, nella giornata di domenica 1 gennaio 2023, anche Sofia Oranges si è sbilanciata e ha rivolto parole tenerissime al suo compagno.

Sofia Oranges ha pubblicato su Instagram un lungo video, nel quale ha ripercorso alcuni dei momenti vissuti insieme a Cristian Gallella nel corso dell'anno appena terminato. La giornalista, poi, gli ha rivolto una tenera dedica nella quale ha rimarcato quanto sia solido il loro amore, sopravvissuto anche ai momenti di difficoltà. Ecco cosa ha scritto Sofia Oranges per Cristian Gallella:

Il mio 2022 sei stato Tu, che mi hai riempito le giornate d’amore, tu che come un uragano mi hai travolto e hai buttato giù qualsiasi paura, nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti sempre uniti, perché l’Amore quello vero, semplice e puro, come il nostro, non lo scalfisci. L’Amore combatte, l’amore vince sempre.