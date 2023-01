Chi è Nico D’Amore, nuovo fidanzato di Mercedesz Henger Il nuovo fidanzato di Mercede Henger è Nico D’Amore, imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo presentato ufficialmente durante le vacanze di Capodanno 2023.

A cura di Stefania Rocco

Mercedesz Henger ha ritrovato l’amore. A distanza di qualche anno dalla rottura con l’ex compagno Lucas Peracchi e dopo la relazione mai cominciata con Edoardo Tavassi (che adesso, da concorrente del Grande Fratello Vip, sta frequentando Micol Incorvaia), la figlia di Mercedesz Henger è di nuovo innamorata. L’uomo che le ha rubato il cuore è Nico D’Amore, imprenditore presentato ufficialmente sui social in occasione delle feste di Capodanno 2023.

Chi è Nico D’Amore, compagno di Mercedesz Henger

Nico D’Amore, fidanzato di Mercedesz Henger, non è un volto noto. È un imprenditore che lavora nel campo della produzione di oggetti di lusso in pelle. Il suo profilo Instagram, blindassimo, conta circa 2000 followers. A differenza di Mercedesz, quindi, non ha improntato sui social la sua attività.

Mercedesz Henger in Egitto con Nico D’Amore

Mercedesz e Nico hanno trascorso le vacanze di Capodanno in Egitto, probabilmente insieme alla madre della influencer, Eva Henger, a Massimiliano Caroletti e alla piccola Jennifer, sorella di Mercedesz. È stata proprio la influencer a presentare pubblicamente il nuovo fidanzato ai suoi followers dopo anni in cui è rimasta single e ha mantenuto il più stretto riservo circa le sue frequentazioni amorose. “Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma…. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”, ha scritto Mercedesz condividendo le prime foto di coppia scattate lontano dall’Italia.