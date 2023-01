Mercedesz Henger: “Ho conosciuto il mio ragazzo a una cena. Edoardo e Micol? Mi piacciono insieme” Mercedesz Henger ha raccontato come ha conosciuto il suo attuale fidanzato, l’imprenditore Nico D’Amore, e ha poi parlato del rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip: “Mi piacciono, sono carini. Vedo lui molto affiatato”.

A cura di Elisabetta Murina

Mercedesz Henger ha ritrovato l'amore al fianco di Nico D'Amore. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, figlia di Eva Henger, è ora felicemente fidanzata con il giovane imprenditore e, intervistata da Novella 2000, ha raccontato come l'ha conosciuto, oltre che svelare la sua opinione sul rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip.

Come Mercedesz Henger ha conosciuto il fidanzato

Sui social, la prima foto di Mercedesz con il nuovo fidanzato è comparsa in occasione di Capodanno, che la coppia ha trascorso insieme in un resort in Egitto. Una cornice romantica e l'occasione ideale, per il ragazzo, di creare un rapporto anche con la famiglia di lei. Durane quella vacanza infatti era presente anche mamma Eva Henger, che ha approvato il nuovo amore della figlia:

É contenta di vedermi serena. Nico è stato con noi a Sharm el Sheik, per cui ha avuto modo di valutare il suo comportamento nei miei confronti. Sono entrati subito in sintonia e questo non può che farmi piacere. Del resto, questo vorrei sottolinearlo, sto vivendo anche un bel periodo familiare

L'ex naufraga ha poi raccontato come ha conosciuto Nico D'Amore, imprenditore di un brand id lusso che si occupa di accessori in pelle, ormai quattro mesi fa. Il primo incontro a una cena, tramite un'amica in comune:

Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica una mia amica con il suo brand di cover per cellulari si chiama lux Brand. A una cena è venuto anche lui e ci siamo conosciuti. Dopo qualche mese esco con una mia amica e mentre si parlava del più e del meno mi ha detto che c'era un ragazzo molto interessato a me. Fatto sta che ho esclamato: ma per caso è il ragazzo della cover? Lei mi sorride e dice "Si ma quello della cover è mio fratello.

L'opinione di Mercedesz su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Nel corso dell'intervista, Mercedesz ha poi commentato il rapporto tra Edoardo e Micol nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha partecipato con lei alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, dove tra loro sembrava esserci una sintonia speciale, che per molti sarebbe potuta diventare un qualcosa in più di un'amicizia, anche se così non è mai stato. "La coppia mi piace, insieme sono carini. Certo ci sono ogni tanto delle piccole incomprensioni, ma vedo Edoardo molto affiatato", ha detto Mercedesz su di loro.