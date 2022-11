Edoardo Tavassi e il flirt con Mercedes Henger, cos’è accaduto a telecamere spente Edoardo Tavassi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, racconta com’è proseguito il rapporto con Mercedesz Henger cominciato all’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip solo da una manciata di giorni ma si è già imposto come uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione. Lo aveva già fatto all’Isola dei famosi quando, diretto spedito verso la vittoria finale, dovette abbandonare il gioco a causa di un infortunio. Adesso che Alfonso Signorini lo ha voluto nella Cassa di Cinecittà, il fratello di Guendalina Tavassi può finalmente giocarsi la sua occasione di riscatto. Un nodo che lo riguarda, però, restava ancora da sciogliere dai tempi della partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi: il flirt ton Mercedesz Henger, mai davvero consumato in Honduras a causa dei dubbi del romano.

Edoardo Tavassi: “Mercedesz Henger? La verità è che non mi piaceva”

Parlando con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, Edoardo ha parlato di quanto lo diverta scherzare a proposito della sua passione per le donne: “A me diverte questo. Io faccio sempre queste cose qui. Pure l’altra volta a L’Isola mi hanno fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Poi quando è arrivata Mercedesz Henger che si era dichiarata a me a me non piaceva. La verità? No, non mi è mai piaciuta!”.

Che cosa aveva detto Edoardo Tavassi di Mercedesz Henger

All’epoca della sua partecipazione all’Isola dei famosi, Edoardo non aveva lasciato intendere che Mercedes non gli piacesse. Al contrario, aveva raccontato che benché attratto dalla compagna di gioco, aveva deciso di non vivere con lei il flirt nel quale Mercedes sperava perché non abbastanza convinto della sincerità di Henger. Riteneva, infatti, che Mercedes fosse entrata in gioco solo per poter creare una storia d’amore da vivere davanti alle telecamere del programma. Per questo, aveva dichiarato all’epoca, non aveva voluto approfondire la loro conoscenza. Aveva però aggiunto di essere interessato a conoscere meglio Mercedesz una volta che entrambi avessero lasciato il programma.