GF Vip, Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia: “Senza i filtri di Instagram non ti avevo riconosciuto” Edoardo Tavassi è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Appena entrato nella casa ha chiarito: “Sono qui perché tra di voi ci sarà la madre dei miei figli”.

Edoardo Tavassi è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il vippone ha fatto il suo ingresso nella casa nel corso della puntata trasmessa giovedì 3 novembre. Presentandosi agli spettatori, ha raccontato: "Ho fatto tanti lavori. Ho lavorato anche in un locale di scambisti. Partecipare al Grande Fratello è il sogno che avevo da piccolo". Il frizzante ex naufrago potrebbe portare un po' di pepe nella casa.

Edoardo Tavassi incontra i concorrenti del GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il freeze, Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso: "Sono emozionatissimo. Sono qui per farvi divertire, ma soprattutto sono qui perché tra di voi ci sarà la madre dei miei figli". Insomma, Tavassi ha iniziato il suo percorso all'insegna dell'ironia. Poi, ha passato in rassegna tutte le donne ancora in gioco, esprimendo il suo giudizio.

Cosa ha detto Edoardo Tavassi alle donne della casa

Quindi ha passato in rassegna tutte le donne della casa, non senza un pizzico di ironia: "Nikita il figlio nostro viene alto, occhi azzurri, capelli verdi. Un figo. Carolina ti conosco e conosco il tuo fidanzato. Quello mi mena. Non ti dico niente. Micol ti ho vista su Instagram, senza filtri non ti avevo riconosciuto. No, sto scherzando, sei bellissima". E ha concluso con le restanti concorrenti: