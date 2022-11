Tavassi infrange il regolamento del GF Vip, ha riportato a Edoardo informazioni sui preferiti Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip, riportando a Edoardo Donnamaria la classifica di gradimento memorizzata poco prima di entrare nella Casa. Un video lo inchioda.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip. Il concorrente, entrato in corsa nella Casa a più di due mesi dall’inizio del reality show, ha condiviso con Edoardo Donnamaria informazioni relative alla classifica di gradimento. I video diffusi in rete lo inchiodano e mostrano che cosa ha spifferato al coinquilino cercando di eludere telecamere e microfoni. La conversazione non è comprensibile per intero, soprattutto perché Edoardo è stato attento a tenere bassa la voce e a coprirsi la bocca con un mano, per fare i nomi dei compagni di gioco. Ma in generale l’argomento della conversazione con Donnamaria è comprensibile.

Il regolamento del Grande Fratello Vip: è vietato condividere informazioni apprese fuori dalla Casa

Spifferando a Donnamaria le preferenze del pubblico, Edoardo ha infranto il regolamento della trasmissione che vieta di condividere con gli inquilini della Casa informazioni apprese all’esterno. Rendere note le preferenze degli spettatori potrebbe infatti spingere i concorrenti a modificare il proprio atteggiamento per andare incontro alle esigenze a al favore del pubblico. E non solo: conoscere la classifica di gradimento rischia di condurre a nomination pilotate allo scopo di eliminare i concorrenti più scomodi.

Anche Oriana Marzoli aveva svelato la classifica di gradimento

Pochi giorni fa, anche Oriana Marzoli aveva spifferato ad Antonino Spinalbese la classifica di gradimento. L’influenzar spagnola, esattamente come Edoardo, ha infranto il regolamento condividendo con l’ex compagno di Belén Rodriguez, sua nuova fiamma, informazioni che hanno il potenziale di alterare lo svolgimento del gioco. La produzione del Grande Fratello non l’ha punita e, probabilmente, non lo farà nemmeno con Edoardo. A meno che non si decida di intervenire per condannare entrambi i trasgressori.