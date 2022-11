Oriana Marzoli svela ad Antonino la classifica del GF Vip: possibile violazione del regolamento Oriana Marzoli avrebbe violato il regolamento al GF ViP: ieri sera parlando con Antonino Spinalbese avrebbe spifferato la classifica dei preferiti, informazioni raccolte dall’esterno prima di entrare nella Casa di Cinecittà.

Nella notte al GF Vip Oriana Marzoli potrebbe aver commesso una leggerezza che potrebbe pagare a caro prezzo. La venezuelana, new entry del programma, ha rivelato alcune informazioni sui concorrenti raccolte prima di entrare a far parte del reality: si tratterebbe di una violazione del regolamento. Chiunque entra nella Casa di Cinecittà in un momento successivo agli altri, non potrebbe raccontare nulla di ciò che succede all'esterno. Nei guai potrebbero finirci anche Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis.

Cosa ha spifferato Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli avrebbe svelato la classifica con le percentuali dei preferiti ad Antonino Spinalbese, informazione raccolta prima di entrare a far parte del reality. L'hair stylist le ha chiesto, tramite segni e parole sussurrate, di rivelarle le diverse posizioni dei concorrenti: "Ma io non sono stupida" ha tentennato la Marzoli, come è mostrato in un video condiviso da diversi utenti su Twitter. In un altro ancora risulta chiaro cosa confessa: "Non sai quanto è amata fuori, è al primo posto" riferendosi a Nikita Pelizon.

Antonino Spinalbese svela le informazioni a Alberto De Pisis

Tramite parole in codice e gesti Oriana Marzoli ha così spifferato informazioni dall'esterno ben chiare che Antonino Spinalbese ha deciso di riportare al suo inquilino Alberto De Pisis. Altri video che circolano su Twitter mostrano il momento in cui l'hair stylist si avvicina al milanese per parlargli all'orecchio: "Primo posto Nikita, secondo posto Antonella, io e te non ci siamo".

Il regolamento del GF Vip sui contatti con l'esterno

Il regolamento del GF VIP prevede che i concorrenti, nel corso della loro avventura, non dovrebbero avere alcun contatto con l'esterno, fatta eccezione per casi particolari e personali. Sono banditi infatti cellulari, orologi, computer, e altri dispositivi elettronici che potrebbero raccontare la "realtà" esterna. Qualsiasi violazione dovrebbe essere pagata con la squalifica dal gioco o con un provvedimento disciplinare.