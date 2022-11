Edoardo Tavassi litiga al GF Vip e minaccia di abbandonare la casa: “Me ne vado” Tensione al Grande Fratello Vip. Dopo una lite con Sarah Altobello, Edoardo Tavassi ha minacciato di lasciare la casa: “Con questa gente non ci sto”.

Al Grande Fratello Vip, il ritorno dei concorrenti che erano risultati positivi al Covid 19 non è bastato a rasserenare l'atmosfera. Edoardo Tavassi, infatti, ha avuto una brutta lite con Sarah Altobello, dopo la quale ha minacciato di abbandonare la casa. Il motivo dello scontro, le battute che il concorrente farebbe sulla sua compagna di avventura: "Mi fai passare per la cretina che non capisce nulla".

Lo scontro tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello

Sarah Altobello ha invitato Edoardo Tavassi a smetterla di fare battute sul suo conto: "Tu non te ne accorgi, hai questo ego che è un po' spropositato e tendi a infierire sugli altri. Io ho questa sensazione". Edoardo, dal canto suo, ha detto di trovare la discussione senza senso, perché le sue non sono altro che battute, non di certo insulti, ma Sarah ha continuato: "Però di prima mattina, io sto cantando e ti sento ridere e sghignazzare". Il gieffino di rimando: "Io non sono venuto qua per litigare, se tu sei venuta qua per questo…". Altobello è apparsa implacabile:

Tu evidenzi questo lato in maniera continua. Fai il giullare davanti alle telecamere. Luca non tende a sbeffeggiarmi sempre su come parlo, sul verbo, sulla cosa. Non posso prenderla sempre come un gioco, io sono una gran signora.

Edoardo, allora, le ha detto che sarebbe bastato dire una semplice frase: "Non mi va di scherzare" e lui si sarebbe fermato. "Non c'è bisogno che sbrocchi. Da oggi io non scherzo più con te, non posso scherzare con una persona che non ha autocritica e autoironia": ha continuato. Pronta la reazione della concorrente: "Ah io non ho autoironia? Non ti permettere, io non ce l'ho quando si fa passare il messaggio di una cretina che non capisce nulla". Ma Edoardo ha concluso: "È la tua insicurezza che ti fa vedere questo, tu non sei né ignorante né stupida".

Edoardo Tavassi si confida con Giaele e minaccia di abbandonare il GF Vip

Giaele De Donà ha provato a parlare con Edoardo Tavassi, spiegandogli che Sarah Altobello ci rimane molto male quando si tenta di farla passare per una persona stupida, anche se si tratta di una battuta. Tavassi, come riporta Biccy.it, ha rispedito le accuse al mittente e ha minacciato di lasciare la casa:

Io le ho spiegato che se scherzo con qualcuno è perché mi fa piacere la sua compagnia. Non è vero che l’ho denigrata! Io le ho detto all’orecchio che è scema? Mai! Se sento un’altra bugia su di me o apro la porta rossa e me ne vado o me la aprono loro. No, mi dispiace ma io qui dentro con questa gente non ci sto. Fuori ho un lavoro, io esco. Io vado fuori, non voglio vivere così.

Il concorrente è stato chiamato subito in confessionale, mentre Sarah ha ribadito di essersi sentita ferita da lui. A Giaele ha spiegato: "È anche venuto all’orecchio a dirmi che non si capisce nulla quando parlo. Mi denigra e mi fa passare come se avessi un deficit. Questo non è scherzare, è sminuire. A me dispiace se adesso vuole abbandonare, però non mi sono inventata niente. Mi ripete sempre che non capisco nulla, non è bello. A me questo mi ferisce".