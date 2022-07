Mercedesz sul rapporto con Edoardo Tavassi: “Ho altro in testa, ma non è vero che non mi interessa” Mercedesz Henger è tornata a parlare del rapporto con Edoardo Tavassi dopo l’avventura condivisa insieme all’Isola dei Famosi. “Al momento abbiamo altro a cui pensare, ma non è che non mi interessa Edo, anzi…”, ha scritto l’ex naufraga in una storia pubblicata sul sul profilo Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Come sta continuando il rapporto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi dopo l'Isola dei Famosi? Poco dopo la fine del reality, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex naufraga aveva rivelato che il legame con il fratello di Guendalina Tavassi era tutt'altro che chiuso, lasciando quindi aperta la strada a una conoscenza più approfondita e magari anche a qualcosa di più. A distanza di un mese circa, Mercedesz ha spiegato come stanno andando le cose, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

La story di Mercedesz Henger

Probabilmente spinta dalle tante domande dei fan, l'ex naufraga ha tentato di fare chiarezza sul rapporto attuale con Edoardo Tavassi. "Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi" -ha esordito Mercedesz-"ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai".

Al momento quindi il rapporto tra i due ex concorrenti è in un certo senso in stand by. Non è un capitolo chiuso, anzi, ma non ha ancora preso una direzione precisa dal momento che entrambi sono impegnati in altri progetti: "Purtroppo adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che "non mi interessa Edo", anzi... ma semplicemente che al momento abbiamo entrambi altre cose per la testa)". E ha poi concluso che se la loro amicizia dovesse evolversi, in una direzione o nell'altra, sicuramente aggiorneranno i fan sui social. Al momento un'unica certezza, il bene che provano uno nei confronti dell'altra: "Gli voglio un bene che neanche sapete, e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi lui ottenga tutto quello che desidera".

Cosa aveva raccontato Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi

Intervista da Fanpage.it subito dopo la fine dell'Isola dei Famosi, Mercedesz Henger aveva raccontato di aver provato a contattare via Instagram Edoardo, ma che lui non aveva mai risposto: "Non aveva visto il mio messaggio perché non gli era arrivata la notifica. Pensava che non mi sarei fatta sentire, invece è stata una delle prime persone che ho cercato".

Chiarito il fraintendimento, i due si sono sentiti telefonicamente rimanendo con la promessa di incontrarsi presto: "Ci dobbiamo vedere e per me non è assolutamente un capitolo capitolo chiuso, anzi, è spalancato. Sono aperta a un'amicizia e anche a qualcosa di più se dovesse essere".