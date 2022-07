Edoardo Tavassi: “Non farò LOL 3, ma se Signorini mi chiamasse per il GF Vip accetterei” Edoardo Tavassi smentisce l’indiscrezione lanciata da Chi che lo vedeva come probabile concorrente di LOL 3, l’ex naufrago aggiunge però che se Signorini lo chiamasse per il GF Vip accetterebbe. Poi la delusione per Jeremias Rodriguez.

A cura di Gaia Martino

Edoardo Tavassi ha smentito la sua probabile partecipazione a Lol 3, lo show con Fedez al timone che per Natale lancerà uno speciale su Amazon Prime. Tra le "Chicche di gossip" del settimanale Chi spuntava l'indiscrezione: "Il percorso all'Isola dei Famosi di Edoardo Tavassi fatto di risate e gag non è passato inosservato agli autori di Lol – Chi ride è fuori che potrebbero provinare presto il ragazzo romano". Intervistato ai microfoni di Radio Radio l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha spiegato di non essere stato contattato. Poi, tornato alla sua avventura nel reality, ha rivelato di essere rimasto estremamente deluso da Jeremias Rodriguez.

Le parole di Edoardo Tavassi su LOL 3

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi che era in lizza per la vittoria ma che ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio quasi sul finale, non parteciperà a Lol 3 – Chi ride è fuori. Edoardo Tavassi intervistato nel programma Non succederà più su Radio Radio ha smentito l'indiscrezione circolata qualche settimana fa:

No, non farò Lol 3. Per i giornali devo fare Lol, Pechino, il Grande Fratello, il Festival di Sanremo: non sono un comico. Non me l'hanno proposto, ma lì ci vanno i comici.

No a Lol 3, ma sì al Grande Fratello VIP

Nel corso della sua lunga chiacchierata in radio ha raccontato che non gli dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello VIP. L'idea di rinchiudersi in una Casa dopo l'esperienza all'Isola lo spaventa, ma in quella di Cinecittà le cose andrebbero diversamente rispetto all'Honduras:

GF Vip? Si, lo farei. Uscito dall'Isola rinchiudersi in una casa non è il massimo ma l'idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso dall'Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei.

L'interesse per Mercedesz Henger e Soleil Sorge

Edoardo Tavassi ha poi parlato di alcuni suoi ex compagni d'avventura sull'Isola. È rimasto estremamente deluso da Jeremias Rodriguez: "È l'opposto di me. Disse in diretta che mi facevo mantenere da mia sorella, poi è il fratello di Belen Rodriguez" sono state le sue parole. Su Mercedesz Henger invece ha rivelato di provare sempre interesse ma la lontananza – vivendo lei a Milano e lui a Roma – frena la sua voglia di conoscerla.