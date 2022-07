“Edoardo Tavassi nel cast di LOL3”: la notizia dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi La veracità dell’ex naufrago potrebbe essere una componente essenziale per il nuovo cast e, chissà, in quel contesto il fratello di Guendalina Tavassi potrebbe esprimere al meglio le sue doti da intrattenitore.

A cura di Giulia Turco

Dopo essersi trovato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi ad un passo dalla finale per via di un infortunio al ginocchio, Edoardo Tavassi potrebbe avere una nuova chance televisiva. Tra le ipotesi in ballo, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, ci sarebbe la terza edizione di Lol, il comedy show targato Amazon Prime Video. La veracità dell'ex naufrago potrebbe essere una componente essenziale per il nuovo cast e, chissà, in quel contesto il fratello di Guendalina potrebbe esprimere al meglio le sue doti da intrattenitore.

Il ruolo da intrattenitore di Edoardo Tavassi

Secondo quanto rivelano le ‘Chicche di Gossip' sull'ultimo numero di Chi, "il percorso a L’isola dei Famosi di Edoardo Tavassi, fratello di Guiendalina, fatto di risate e gag, non è passato inosservato agli autori di Lol – Chi ride è fuori, che potrebbero ‘provinare’ presto il ragazzo romano". Si tratterebbe di un vera e propria novità considerando che prima del reality di Canale 5 il 36enne romano era lontano dal mondo della tv e lavorava come video maker prendendo parte anche a progetti di doppiaggio. La sua leggerezza e ironia è stata una ventata d'aria fresca sull'Isola e chissà che nello studio di Lol non possa riscoprirsi intrattenitore a tutti gli effetti sfoderando le sue battute più veraci. Prima di lui, lo scorso anno, aveva partecipato anche la sua ex fiamma Diana Del Bufalo…

Il ritiro dall'Isola dei Famosi

Raggiunto da Fanpage.it, Tavassi aveva raccontato la verità su quell’infortunio che gli era costato il ritiro dal reality.”Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la priva ricompensa. Sono uscito dall’acqua e il ginocchio ha ceduto, poi appena ho tentato di prendere la gamba ho iniziato ad urlare tanto era forte il dolore”, ha spiegato. Nonostante avrebbe potuto sopportare il dolore, il referto dei medici. Parlava chiaro e dunque la produzione “non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro (in gioco, ndr) e di un eventuale incidente”.