Che lavoro fa Edoardo Tavassi: “Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e le riprendo”

A cura di Daniela Seclì

Edoardo Tavassi è tra i naufraghi più amati dell'Isola dei famosi 2022. Il concorrente è riuscito a guadagnarsi l'affetto del pubblico con la sua schiettezza. Una volta conclusasi l'esperienza televisiva, è tornato al suo lavoro. Rispondendo alle domande degli utenti che lo seguono, ha spiegato di cosa si occupa.

Che lavoro fa Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha permesso ai suoi follower di fargli delle domande. Tra i quesiti, curiosità sull'Isola dei famosi, ma anche sulla sua vita privata. Un utente, infatti, gli ha chiesto: "Che lavoro fai?". Edoardo Tavassi è rimasto colpito dall'emoticon sorridente che accompagnava la domanda, quasi a reputare inverosimile l'ipotesi che lui possa lavorare: "Perché ridi? Non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro anche adesso". Quindi ha spiegato in cosa consiste il suo lavoro. È legato al mondo del videomaking, ma con una declinazione decisamente particolare:

"Faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e io riprendo. Lo facevo già da prima e ho ricominciato".

Edoardo Tavassi ha studiato doppiaggio

In una successiva diretta Instagram, Edoardo Tavassi ha ribadito di fare quel lavoro e di trovarlo tutto sommato divertente, perché ha un rapporto cordiale con i chirurghi. Ma questo non è l'unico interesse del fratello di Guendalina. L'uomo, infatti, ha anche studiato doppiaggio e ha ricoperto piccoli ruoli in una manciata di film, tra cui "Il papà di Giovanna": "Per tre battute mi hanno dato 1500 euro". Quanto al doppiaggio, tuttavia, è convinto che per guadagnare davvero con questo lavoro, sia necessario iniziare quando si è ancora bambini. Per ora preferisce tenersi stretta la sua occupazione, ma se gli proponessero la partecipazione al Grande Fratello Vip, direbbe di sì: "Starei dentro una cosa, con i divani, posso fumare, posso mangiare, perché no?".