Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi dopo L’Isola: “Non è un capitolo chiuso, anzi è spalancato” Mercedesz Henger ha raccontato a Fanpage.it la sua seconda volta all’Isola dei Famosi, iniziata in corsa e finita a un passo dal podio. Ha poi fatto chiarezza sul chiacchierato rapporto con Edoardo Tavassi: “Per me non è un capitolo chiuso, anzi, è spalancato”.

A cura di Elisabetta Murina

È la quarta classificata dell'Isola dei Famosi 2022. Una naufraga forte, determinata, a cui le sfide non hanno mai fatto paura. E lo ha dimostrato tornando in Honduras per la seconda volta, dopo il terzo posto all'edizione del 2016. A Fanpage.it, Mercedesz Henger ha raccontato la sua avventura iniziata in corsa, tra qualche delusione, amicizie inaspettate e la piacevole sorpresa della riappacificazione con la madre Eva. Ha poi fatto chiarezza sul chiacchierato rapporto con Edoardo Tavassi, spiegando come stanno realmente le cose.

Come stai vivendo il ritorno alla normalità?

É una sensazione stranissima girare in mezzo alla gente, non mi ricordavo di aver avuto problemi ad ambientarmi la prima volta che ho partecipato all'Isola. Sono stata due giorni a casa mia a Milano da sola, ora invece sono a Roma con la mia famiglia e mi sento già meglio.

Cosa ti è mancato di più quando eri in Honduras?

Il cibo (ride, ndr) e ovviamente le persone a cui voglio bene. Sono abituata a vivere da sola, ma il fatto di non poterle nemmeno sentire mi ha fatto vivere una solitudine molto diversa.

Alla tua prima partecipazione all'Isola sei arrivata al terzo posto mentre in questa edizione al quarto. Te lo aspettavi?

Assolutamente no. Sono entrata in corsa sapendo che i naufraghi non sarebbero stati contenti dell'arrivo di una nuova concorrente. Ero convinta che sarei rimasta due massimo tre settimane e che me la sarei goduta perché avevo scelto di rifare un'esperienza che mi era piaciuta tantissimo. La finale non la immaginavo proprio.

Il pubblico però, in entrambi i casi, non ti ha premiato con la vittoria. Cosa pensi che non abbia convinto di te?

L'Isola per me non è un'esperienza solo mentale, ma anche una prova fisica. Bisogna giudicare un naufrago in base alle capacità che ha di fare il naufrago. In finale ho perso contro avversari forti come Nicolas e Carmen, mentre con Luca il televoto è stato più ravvicinato.

Come hai affrontato questo percorso rispetto alla tua prima esperienza?

Quando ho fatto l'Isola nel 2016 ero diversa, molto più bambina. Negli anni sono cambiata e ho voluto far vedere il mio cambiamento anche alle persone che già mi avevano conosciuta. Mi sono mostrata per quella che sono realmente, con i miei pregi e anche con qualche difettuccio in più. Questa è stata la vera vittoria per me.

Il naufrago con cui hai legato di più?

Il naufrago con cui ho legato di più è stato Edoardo, anche se ha avuto dei dubbi su di me che spero al di fuori del gioco riusciremo a chiarire. Poi sorprendentemente anche Nicolas, non me lo sarei aspettata.

Perché?

Quando sono entrata abbiamo litigato quasi subito per svariati motivi e non mi fidavo di lui. Invece poi ha fatto vedere ogni aspetto di sé, in positivo e in negativo. Mi diceva le cose in faccia e lo apprezzavo molto per questo. Alla fine di tutto è rimasta l'unica persona di cui mi fido realmente, quindi sono contenta del rapporto che si è creato.

C'è qualcuno che ti ha delusa?

Ci sono rimasta male quando ho sentito cosa ha detto Maria Laura alle mie spalle mentre ero in infermeria.

Cioè?

Ha detto che stavo fingendo e che facevo determinate cose perché ero in nomination. Tornata sulla Playa ho cercato il confronto, le ho dato l'opportunità di dirmi queste cose in faccia. Ma lei non l'ha fatto e io ho dovuto scoprire tutto in puntata quando Ilary mi ha fatto sentire i suoi confessionali. Ora abbiamo fatto un passo verso il chiarimento, una specie di tregua durante il viaggio di ritorno. Spero di poterla vedere fuori dal gioco per capire realmente come è.

In una recente intervista a Fanpage.it, Edoardo Tavassi ha rivelato che gli hai scritto un messaggio una volta finita l’Isola. Cosa ti ha risposto?

Lo avevo contattato su Instagram ma lui non aveva visto il mio messaggio perché non gli era arrivata la notifica. Pensava che non mi sarei fatta sentire, invece è stata una delle prime persone che ho cercato. Durante i festeggiamenti per la finale gli ho scritto: "Oi Edo, ci manchi tanto questa sera, sappi che ti pensiamo tanto". Mi è dispiaciuto sapere che non l'aveva letto, ma è stato un semplice fraintendimento, poi abbiamo chiarito.

Quindi ci hai parlato?

Sì, mi ha scritto lui dopo che è riuscito a leggere il messaggio. Ci siamo sentiti per telefono.

E in che rapporti siete ora?

Ci dobbiamo vedere e per me non è assolutamente un capitolo capitolo chiuso, anzi, è spalancato. Sono aperta a un'amicizia e anche a qualcosa di più se dovesse essere.

Sempre a Fanpage, Edoardo ha anche detto che con l'arrivo delle telecamere ti "trasformavi in vittima per catturare l’attenzione del pubblico”. Cosa gli rispondi?

Sono affermazioni che ha fatto perché è una persona diffidente e tende a pensare male. Mi dispiace molto se sembrava volessi passare per vittima perché non era assolutamente così. Spero potrà capirlo.

Secondo te era una strategia di gioco?

No, se l'ha detto è perché lo pensava davvero. È una persona onesta. Ora starà a lui decidere se vuole vedermi anche al di fuori del gioco.

Credi che, alla fine di tutto, il suo interesse nei tuoi confronti fosse sincero?

Lo spero veramente.

Poco prima che partissi per l'Honduras, in Italia sono state diffuse alcune tue foto con Fulvio Pavanati. É vero che eravate fidanzati?

Fulvio è stata una delle mie frequentazioni prima dell'Isola ma era terminata a inizio aprile. Non era nulla più di questo. Se ne è parlato anche troppo e mi dispiace per lui. Mi ritengo single da più di un anno, da quando mi sono lasciata dopo la convivenza con il mio ex.

Mercedesz Henger paparazzata con Fulvio Pavanati

In finale tua mamma Eva, che non sentivi da più di due anni, ti ha fatto una sorpresa. Perché non ti aspettavi questo gesto?

Mi ha sorpreso molto che abbia fatto un passo verso di me, l'ho apprezzato. È una testa calda, non mostra mai le sue debolezze e spesso e volentieri non chiede scusa.

Però l’hai sentita quando ha avuto un grave incidente d’auto in Ungheria.

Dopo un incidente del genere tutto il resto passa in secondo piano. Quando è successo ci siamo sentite tanto, le chiedevo cosa volesse che facessi. Lei è stata la prima a dirmi di partire e così ho fatto. Quando sono tornata l'ho trovata forte e sorridente come sempre.

Quindi ora vi siete ufficialmente chiarite?

Sì, anche se abbiamo ancora delle cose di cui parlare. Al momento però vogliamo concentrarci su quelle positive e io sono molto contenta di questo.