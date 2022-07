Mercedesz Henger: “Io e Edoardo Tavassi abbiamo fatto pace dopo l’Isola, sono pazza di lui” Mercedesz Henger di rientro dall’Honduras, dopo l’Isola dei Famosi, pensa ancora a Edoardo Tavassi: a Radio Radio ha raccontato di aver chiarito con l’ex naufrago, spera di poter creare “qualcosa di più di un’amicizia” con lui.

A cura di Gaia Martino

Mercedesz Henger reduce dall'avventura in Honduras è tornata a parlare del suo rapporto con Edoardo Tavassi. Già in un'intervista a Fanpage.it aveva raccontato di aver sentito il suo ex compagno d'avventura all'Isola dei Famosi, svelando di essere aperta non solo ad un'amicizia con lui, anche a qualcosa di più. Ospite a Radio Radio nel programma Non succederà più ha confessato i suoi sentimenti, svelando di provare ancora un interesse per lui.

La confessione di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger in radio ha raccontato di aver chiarito con Edoardo Tavassi. L'ex naufrago aveva messo in dubbio la sincerità della sua compagna d'avventura quando scoprì che durante le registrazioni della clip di presentazione era fidanzata. Dopo essersi allontanati, usciti dal programma si sono sentiti ed hanno chiarito. La figlia di Eva Henger ha spiegato:

Io e Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito. Se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Quando sono uscita ci siamo chiariti, siamo in buoni rapporti, abbiamo fatto pace. Io sono sempre stata sincera con lui, a me lui piaceva.

Riguardo i sentimenti che prova per il romano, ha confessato di essersi infatuata soprattutto per la sua simpatia:

Se un uomo mi fa ridere io esco pazza, uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è perché una persona sincera. L'interesse c'era e io gli credo, bisognava esplorare questo sentimento al di fuori dell'Isola.

Ha svelato inoltre di aver fatto il tifo per lui per la vittoria finale, prima che lui fosse costretto a ritirarsi: "Io tifavo per lui, lo dissi anche a Nicolas. Se la contendevano loro due la vittoria finale" sono state le sue parole.

Il difficile ritorno alla vita normale

Attraverso le sue IG story Mercedesz Henger aveva raccontato di aver avuto problemi di salute dopo la partecipazione al programma: "Sto morendo di nausea, ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male". A Radio Radio ha ribadito il suo malessere, confessando ancora di aver avuto problemi a riabituarsi a mangiare normalmente: