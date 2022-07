Mercedesz Henger dopo l’Isola: “Sto malissimo, sto morendo dentro” Mercedesz Henger non si è ancora ripresa dopo la partecipazione all’Isola dei famosi 2022. L’ex naufraga ha fatto sapere di avere dei problemi di salute.

A cura di Daniela Seclì

Mercedesz Henger non ha ancora recuperato la piena forma fisica, dopo aver partecipato all'Isola dei famosi 2022. In queste ore, l'ex naufraga è intervenuta sui social per fare sapere ai suoi follower di stare molto male, ma di non lasciare che questo influenzi le sue giornate:

"È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall'Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Sto male, io da quando sono uscita dall'Isola sto malissimo fisicamente".

Mercedesz Henger in preda a una forte nausea dopo l'Isola

Mercedesz Henger ha spiegato di vedersi costretta a dire pubblicamente la verità, perché spesso incontra persone che la fermano per strada e non vuole che pensino che ce l'abbia con loro perché appare scontrosa:

"Quando mi fermate e mi vedete con una faccia da "Voglio uccidere tutti", io cerco di dirvi che sono ancora un po' sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male".

Mercedesz non permette al suo malessere di limitarla

Mercedesz Henger, nonostante non si senta bene, non ha intenzione di lasciarsi limitare dal suo malessere. Sta continuando a incontrare i suoi amici, a programmare i suoi viaggi e a lavorare:

"Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di mer**".

Infine, alla madre Eva Henger che è preoccupata per lei dice: "No, in ospedale non ci vado".