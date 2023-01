Sofia Oranges, fidanzata di Cristian Gallella: “Mi ha regalato 100 rose, poi ci siamo incontrati” Sofia Oranges, nuova fidanzata di Cristian Gallella, ha raccontato come ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne: “Ci siamo conosciuti in un locale in centro a Roma, c’è stato uno scambio di sguardi e nient’altro. Fino a quando, un giorno, lui mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino”.

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultimo giorno del 2020, Cristina Gallella ha presentato la sua nuova fidanzata. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura con Tara Gabrieletto, ha ritrovato l'amore al fianco della giornalista Sofia Oranges. La ragazza, intervistata da Calciomercato, ha raccontato qualche dettaglio in più sul loro rapporto, spiegando come si sono conosciuti e come lui è riuscita a conquistarla.

Sofia Oranges racconta come ha conosciuto Cristian Gallella

La giornalista di Sport Italia ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale, raccontando ai microfoni di Calciomercato come ha conosciuto Cristian Gallella. I loro sguardi si sono incrociati durante una serata in un locale a Roma. Per l'ex tronista pare sia stato un colpo di fulmine, tanto da spingerlo a cercarla subito sui social: "Ci siamo conosciuti in un locale in centro a Roma, c’è stato uno scambio di sguardi e nient’altro. Però io avevo taggato quel locale e lui è riuscito a rintracciarmi sui social, dove abbiamo iniziato a chiacchierare".

Per Sofia Oranges invece ci è voluto del tempo prima di lasciarsi andare e incontrarlo: "Io sono molto diffidente e non ci siamo mai incontrati di persona. Fino a quando, un giorno, lui mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica, io l’ho ringraziato per il pensiero e successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme". La giornalista non si aspettava un clamore mediatico di questo tipo intorno alla sua relazione, anche perché "quello del gossip non è il mio mondo".

La dedica di Cristian Gallella ala nuova fidanzata

Come ha fatto anche Mercedesz Henger con il nuovo fidanzato Nico D'Amore, anche Gallella ha condiviso sui social il primo scatto ufficiale con la giornalista, "presentandola" a tutti i suoi follower. L'ex tronista, che da poco si è lasciato alle spalle la storia con la compagna storica Tara Gabrieletto, ha augurando buon anno in compagna della sua dolce metà: "Tu che mi hai dato il sorriso… Che inizi il nostro 2023". Anche Sofia Oranges ha pubblicato su Instagram un lungo video nel qual ripercorre alcuni dei bei momenti vissuti insieme a Gallella durante l'anno appena terminato. La giornalista gli ha rivolto poi una tenera dedica, rimarcando quanto sia solido il loro amore, sopravvissuto anche ai momenti di difficoltà.