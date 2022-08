Tara Gabrieletto su Cristian Gallella: “Mai più visto, ha provato a riconquistarmi e poi è sparito” Tara Gabrieletto ha rotto il silenzio sul matrimonio finito con Cristian Gallella. L’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere che ormai si sentono solo tramite l’avvocato: “A quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me”.

A cura di Daniela Seclì

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella hanno costituito una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Due anni fa, il loro matrimonio è finito. In queste ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha permesso ai suoi follower di farle delle domande. Non sono mancati quesiti riguardanti proprio il suo ex.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella comunicano solo tramite l'avvocato

Alcuni follower di Tara Gabrieletto le hanno chiesto quale sia l'attuale rapporto con il suo ex marito Cristian Gallella: "Non vi siete più visti né sentiti?", lapidaria la risposta della donna: "No…per quello esiste l'avvocato". A chi le ha domandato la causa della rottura, ha ribadito la sua intenzione di non scendere nei dettagli: "Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso… penso che basti quello che trovi su Google". Esclude, inoltre, che quello con Cristian possa essere uno di quegli amori che, come cantava Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano: "Come ha fatto un amore grande come il nostro a finire? Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all'epoca". E ha concluso: "Se ha riprovato a riconquistarmi? Sì e nel momento in cui ho abbassato le difese, è sparito di nuovo, quindi peace & love".

Il cuore di Tara Gabrieletto è tornato a battere

Tara Gabrieletto è restia a parlare della sua vita privata. Tuttavia si è definita "diversamente libera/impegnata". Poi, a chi le chiedeva in modo diretto se in questo momento sia innamorata, ha risposto che il suo cuore è decisamente tornato a battere:

Non si vivono più i rapporti come a vent'anni, quando cresci cambiano le priorità e il modo di vedere tante cose. Quindi cambia anche il modo di gestire il cuore, ma se la domanda è se ha ripreso a battere, allora sì.

Insomma, sembra che nella vita sentimentale di Tara, ci siano lavori in corso.