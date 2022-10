Come si chiamerà la figlia di Alberto e Speranza? Il nome scelto dagli ex Temptation Island Speranza Capasso e Alberto Maritato, ex protagonisti di Temptation Island, aspettano una bambina. Il party organizzatoato per il genere reveal è stato anche l’occasione per svelare il nome particolare scelto per la piccola.

A cura di Stefania Rocco

Speranza Capasso e Alberto Maritato aspettano una bambina. L’ex coppia di Temptation Island lo ha svelato pubblicando su Instagram il video del gender reveal, con party annesso, organizzato per festeggiare l’evento. Una festa che, quantomeno nello stile sebbene in piccolo, ha ricordato quella organizzata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni allo stadio Olimpico di Roma. Speranza e Alberto diventeranno genitori di una femmina, il cui nome è è stato svelato sui social.

Speranza e Alberto chiameranno la figlia Antonia Mariè

Stando a quanto Speranza ha scritto su Instagram, la bambina che nascerà tra qualche mese dovrebbe chiamarsi Antonia Mariè. Un nome composto e singolare che è stato oggetto forte curiosità sui social ma che i futuri genitori hanno difeso strenuamente di fronte a qualche critica. Allo stesso modo, Speranza e Alberto hanno difeso la loro storia d'amore dopo i giudizi feroci piovuti addosso a entrambi per le scene andate in onda a Tempation Island, scene che avevano spinto Speranza a lasciare il compagno salvo poi tornare sui suoi passi. Da quel momento, non ci sarebbe stata alcuna altra crisi.

La didascalia svela il nome scelto da Alberto e Speranza

La gravidanza di Speranza Capasso

Il 19 settembre scorso, Speranza aveva svelato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Lo aveva fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Trovare le parole giuste per spiegare tutto ciò è davvero difficile…non riusciamo più a trattenere questa gioia immensa e siamo qui ad annunciarvi che: PRESTO SAREMO IN 3”, aveva scritto emozionata condividendo le prime foto della gravidanza, “La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto…Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”.