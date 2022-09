Speranza Capasso di Temptation Island è incinta, aspetta un figlio da Alberto Maritato “Siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre”, fanno sapere Speranza Capasso e Alberto Maritato via Instagram. La coppia era stata una delle più discusse di Temptation Island 2020. L’annuncio della gravidanza arriva a pochi mesi dalla loro più recente rottura.

A cura di Giulia Turco

Speranza Capasso aspetta il suo primo figlio da Alberto Maritato. L’ex concorrente di Temptation Island ha confermato il gossip circa la sua gravidanza annunciando che presto saranno in tre. I due avevano partecipato al programma qualche anno prima e la loro storia era stata particolarmente seguita per via dei presunti tradimenti di Alberto. Dopo svariati tira e molla, avevano deciso di uscire allo scoperto con i loro follower e soprattutto le rispettive famiglie, annunciando la loro decisione di tornare insieme.

L’annuncio della gravidanza

“Siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre”, fanno sapere Speranza Capasso e Alberto Maritato via Instagram. “La paura è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto”, ha spiegato Speranza che sul suo profilo ha mostrato il test di gravidanza risultato positivo oltre alle prime ecografie. “Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba, sei già nei nostri cuori. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”.

Le crisi tra Alberto e Speranza e la decisione di tornare insieme

La loro storia d’amore è stata una delle più travagliate dell’edizione 2020 di Temptation Island. Era giunta al capolinea tra le polemiche per via del flirt che Alberto aveva avuto con la single Nunzia, che aveva portato ad una tragica conclusione. In seguito i due avevano deciso di riavvicinarsi, Speranza aveva perdonato al suo compagno tutto il dolore provato. Avevano deciso di lasciarsi tutto alle spalle sposandosi, ma ad un anno dalla proposta di matrimonio a gennaio del 2022 avevano annunciato una nuova rottura: “Di comune accordo abbiamo deciso che la miglior soluzione per entrambi è restare da soli”. Infine erano tornati sui loro passi e, ad appena sei mesi di distanza, la scelta di diventare genitori. Sperando che sia davvero la fine della loro tempesta sentimentale.