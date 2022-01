Alberto e Speranza di Temptation Island si sono lasciati: l’addio su Instagram prima del matrimonio Alberto Maritato e Speranza Capasso, protagonisti di Temptation Island nel 2020, si sono lasciati: a un anno dalla romantica proposta di matrimonio l’addio definitivo.

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore tra Alberto Maritato e Speranza Capasso, due protagonisti di Temptation Island nel 2020 è giunta al capolinea. È stata una delle coppie più discusse del programma, protagonista di polemiche e critiche dopo i ripetuti tradimenti del ragazzo sempre perdonati da lei. La liason tra Alberto e la tentatrice Nunzia ha poi segnato un tragico finale per la loro avventura televisiva ma a distanza di pochi mesi decisero di riprovarci, tornando insieme. Si sarebbero dovuti sposare, dopo la romantica proposta di matrimonio fatta a gennaio 2021, ma nelle ultime ore l'annuncio della rottura mette un punto definitivo alla storia.

L'annuncio di Speranza Capasso

Speranza e Alberto, la coppia conosciuta a Temptation Island nell'estate del 2020, si sono lasciati.

È arrivato il momento di parlare. Il 2022 è iniziato in modo disastroso, chiaramente parlo d'amore. I problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle. Di comune accordo abbiamo deciso che la miglior soluzione per entrambi è restare soli.

L'ex protagonista del programma di Canale 5 ha poi concluso il messaggio scritto nella sua Instagram story promettendo ai suoi fan di fornire altri dettagli sulla rottura non appena avrà voglia.

Il percorso di Alberto e Speranza a Temptation Island

Hanno partecipato a Temptation Island nel 2020 per conoscere a fondo i loro sentimenti. Alberto Maritato, nonostante la storia d'amore con Speranza proseguisse da 16 anni, non era ancora convinto di creare un futuro insieme a lei ed è stato proprio lui a cedere alle tentazioni della single Nunzia con la quale ha avuto un flirt sotto le luci dei riflettori. L'ultima puntata del programma vide un confronto inedito tra i protagonisti del ‘triangolo': la fine fu tragica per lui che perse sia la sua storica compagna che la single appena conosciuta. Dopo aver riconquistato la sua Speranza, le ha chiesto la mano ma il filo ormai sembra essersi spezzato definitivamente: entrambi, di comune accordo, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia dopo circa 18 anni insieme.