Chiara Nasti si sottopone al rito dell’olio contro il malocchio e poi posta il video su Instagram Chiara Nasti, influencer 25enne compagna di Mattia Taccagni, condivide su Instagram il video di un “rituale contro il malocchio” al quale si è sottoposta. Una provocazione oppure il segno che la giovane crede seriamente in tali superstizioni popolari?

A cura di Stefania Rocco

Sembrerebbe essere destinato a far discutere uno degli ultimi video postati da Chiara Nasti su Instagram. L’influenzar 25enne, dopo una serie di uscite discutibili collezionate nel corso degli ultimi mesi che hanno condotto a diverse discussioni con i follower, ha postato una story della durata di qualche secondo nella quale la si vede sottoporsi a un rituale contro il malocchio.

Il rito con l'olio di Chiara Nasti contro il malocchio

Seduta su uno sgabello, Chiara lascia che la “guaritrice” (così sono chiamate le persone che si dedicano a questo tipo di rituali) appoggi un contenitore scuro sulla testa che contiene e dell’acqua. La donna incaricata del rito – una superstiziosa credenza popolare – versa dell’olio all’interno dell’acqua per poi attendere di capire che forma assumerà. Secondo la credenza popolare, se le gocce versate nell’acqua si allargano, la persona sottoposta al rito è effettivamente (?) vittima di malocchio.

Gli scivoloni di Chiara Nasti sui social

Il recente rito dell'olio contro il malocchio va ad aggiungersi a una serie di scivoloni che hanno avuto per protagonista la giovane influencer. Qualche tempo fa, mentre era ancora agli inizi della gravidanza che l’ha resa mamma del primogenito Thiago, Chiara puntò il dito contro le “donne che si svaccano mentre sono incinte”. In un’altra occasione, rimproverò una follower che aveva fatto un’osservazione sul giovane protagonista di un video postato tra le sue Instagram stories perché “se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre a essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”. Nel corso degli ultimi mesi, anche e soprattutto dopo essere finita più volte nell'occhio del ciclone, aveva deciso di mantenere un più basso profilo. Fino al video del rito contro il malocchio. Solo una provocazione nei confronti degli hater? Oppure, nonostante la giovane età e la padronanza di un mezzo di comunicazione contemporaneo come quello rappresentato da Instagram, Chiara crede davvero a tali superstizioni?